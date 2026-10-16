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假車禍真詐騙近15萬元 檢警拘提嫌犯父子檔

中央社／ 台北16日電

檢警獲報，台北市一對林姓父子自去年起多次以製造假車禍，向被害人索賠或向保險公司申請理賠，詐得近15萬元。台北地檢署昨天指揮警方搜索林姓父子住處，並拘提2人到案，今天移送北檢複訊。

檢警調查，林姓父子檔自去年1月至今年5月間，在台北市中山區、大同區、松山區多次步行或騎機車擦撞行經車輛，造成車禍，再向被害車主索取數千元賠償費，甚至向保險公司申請理賠，總計10多名車主受害，詐騙金額近15萬元。

一名員警在處理林姓父子的車禍時，察覺有異，提醒被害車主小心，「此人常發生車禍」，被害車主事後提起告訴，後來陸續有保險公司及其他被害車主提告，台北市警察局刑警大隊與中山分局組成專案小組報請北檢指揮偵辦。

專案小組調閱案發地點監視畫面，發現林姓父子藏在角落，等候被害車主開車經過，2人對話「要來了、要來了」，另錄到2人抱怨撞得太嚴重等對話。

北檢昨天指揮北市刑大、中山分局搜索林姓父子住處等地，並拘提2人到案。專案小組今天下午依詐欺等罪將林姓父子移送北檢複訊。

車禍 詐騙 理賠

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