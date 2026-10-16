聽新聞
0:00 / 0:00
假車禍真詐騙近15萬元 檢警拘提嫌犯父子檔
檢警獲報，台北市一對林姓父子自去年起多次以製造假車禍，向被害人索賠或向保險公司申請理賠，詐得近15萬元。台北地檢署昨天指揮警方搜索林姓父子住處，並拘提2人到案，今天移送北檢複訊。
檢警調查，林姓父子檔自去年1月至今年5月間，在台北市中山區、大同區、松山區多次步行或騎機車擦撞行經車輛，造成車禍，再向被害車主索取數千元賠償費，甚至向保險公司申請理賠，總計10多名車主受害，詐騙金額近15萬元。
一名員警在處理林姓父子的車禍時，察覺有異，提醒被害車主小心，「此人常發生車禍」，被害車主事後提起告訴，後來陸續有保險公司及其他被害車主提告，台北市警察局刑警大隊與中山分局組成專案小組報請北檢指揮偵辦。
專案小組調閱案發地點監視畫面，發現林姓父子藏在角落，等候被害車主開車經過，2人對話「要來了、要來了」，另錄到2人抱怨撞得太嚴重等對話。
北檢昨天指揮北市刑大、中山分局搜索林姓父子住處等地，並拘提2人到案。專案小組今天下午依詐欺等罪將林姓父子移送北檢複訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。