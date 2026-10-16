天珠生意竟談成網戀？ 8旬翁欲匯款助女網友返台被勸阻

台中市豐原區一名81歲老翁日前透過網路結識一名自稱在中國大陸從事天珠買賣的女網友，雙方頻繁互動，女網友以「人在中國、沒錢買機票返台」為由，要求老翁先匯款2萬元，讓她能返台與老翁相聚。老翁信以為真，到銀行要辦理無摺存款，行員查覺有異，立即通報警方到場協助，警銀聯手耐心勸說，成功阻止這起假交友詐騙，保住老翁所辛苦積攢的2萬元。

豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖、施振濠10月8日上午10時接獲民眾報案指稱，轄內銀行有一名老翁疑似遭到詐騙，欲辦理現金存款。經員警檢視81歲陳姓老翁與女網友的通訊軟體對話紀錄，發現對方以急需購買機票返台為由索取金錢，並要求將款項存入指定的第三方帳戶，研判為典型的「假交友、真詐財」手法。

老翁今年6月透過網路結識該名自稱在中國大陸從事天珠買賣的女子，雙方互動頻繁。對方突然聲稱人在中國大陸，因資金周轉不靈，無法購買機票返台，請陳翁協助存入2萬元至指定帳戶，並稱款項將由友人轉匯至中國大陸。陳翁不疑，依照對方指示到銀行辦理存款，行員在臨櫃關懷過程中查覺異狀，發現雙方對話涉及不明帳戶及借錢，立即透過警方提供的QR Code快速報案系統通報警方，啟動警銀聯防機制。

員警到場後，與行員共同向老翁說明假交友詐騙的常見手法，提醒詐騙集團常透過網路交友博取信任，再以「急需購買機票」、「受困海外」或「資金周轉不靈」等理由博取同情，進而誘騙被害人匯款。老翁起初仍堅信對方不會騙人，直言「2萬元怎麼可能是詐騙」，經員警耐心分析可疑之處，並詳細說明相關詐騙案例後，他才逐漸察覺異狀，最終打消存款念頭，成功保住2萬元積蓄。

翁子派出所長丁鵬揚呼籲，網路交友應保持警覺，切勿輕信未曾見面網友的身分及說詞，尤其對方一旦提出借款、匯款或投資要求，更應提高警覺。民眾若遇到可疑情況，應謹記「一聽、二掛、三查證」原則，並可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免落入詐騙陷阱，守護自身財產安全。