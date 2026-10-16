急搶中職總冠軍賽門票恐落詐騙陷阱 中市警籲「購票防詐三不」

中華職棒總冠軍賽將於明（17）日開打，熱門賽事與演唱會門票一票難求，詐騙集團常在社群平台以「門票釋出」、「原價轉讓」、「急售不加價」等話術吸引買家。台中市警察局刑事警察大隊提醒民眾牢記「購票防詐三不」。刑大也觀察到，採實名制售票的活動，詐騙貼文明顯減少，因此建議主辦單位進一步強化售票機制。

台中市刑大指出，詐騙集團常利用民眾「怕錯過、想進場」的心理，以限時優惠、急售轉讓、朋友臨時不能到場等理由催促買家付款；正式售票結束後，民眾更容易降低戒心。

警方提醒，購票時不要在社群平台交易，應優先透過主辦單位公告的官方售票平台購買，若有官方轉售機制，也應依平台規定辦理，避免與陌生帳號私下交易。民眾也不要因為對方聲稱「多人搶要」、「先匯款才能保留」或「轉帳未備註所以失敗」，就急著操作網路銀行。此外，切勿購買來路不明的門票，即使對方提供電子票券截圖，也不代表是有效門票。

刑大經濟組觀察，有實名制購票的比賽或演出，詐騙集團用來釣魚的貼文明顯減少，顯示實名制確實具有防詐效果。除了實名制，警方也建議主辦單位建立官方二手轉售平台，以原價或設定轉售上限的方式轉售，由系統自動重新發票、讓舊票失效；同時提供票券序號查詢功能，讓民眾即時確認票券真偽及是否已使用；購票APP也可強制綁定手機及電子郵件，票券QR Code只在入場前24小時生成，減少詐騙者提早取得QR Code在網路販售的機會。

刑大表示，球賽可以拚到最後一局，演唱會可以期待安可，但購票千萬不要一時心急，落入「假賣家、假網站、假客服」的連環詐騙陷阱。