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球票沒拿到存款先蒸發 台中男網購中職總冠軍賽門票遭騙15萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

中華職棒總冠軍賽將於明（17）日開打，詐騙集團趁機在社群平台假冒賣家兜售門票。台中市警察局刑事警察大隊統計，今年全國已受理20件購買總冠軍賽門票遭詐騙的案件，其中台中有3件。一名32歲劉姓男子在社群平台Threads上買票，先被引導到假冒的售票網站交易，再遭假客服以「配合驗證」為由誘騙操作網路銀行，前後約15萬元遭轉走。

中華職棒總決賽開打，有詐騙集團在網路平台佯稱有門票販售，詐騙民眾。圖／台中市刑大提供
中華職棒總決賽開打，有詐騙集團在網路平台佯稱有門票販售，詐騙民眾。圖／台中市刑大提供

台中市刑大調查，劉姓男子在網路平台Threads看到有人販售職棒總冠軍賽門票，私訊聯繫後，對方透過假冒的「中信育樂售票網」交易，降低他的戒心，並要求他提供電子郵件信箱。不久後，劉男收到一封冒用售票平台名義寄出的電子郵件，聲稱他因未備註交易資訊導致交易失敗，要求他聯繫線上客服處理。

劉男依信件指示加入LINE客服後，假客服以「配合驗證」、「完成帳務確認」等理由，要求他操作網路銀行轉帳及無卡提款。劉男不疑有他，依指示陸續操作，事後發現帳戶存款短少約15萬元，才驚覺受騙。

警方指出，詐騙集團已不只是收了票款就失聯，而是先在社群平台接觸買家，再寄送假冒官方通知，最後透過假客服誘導操作金融交易，層層設局。熱門賽事一票難求時，民眾容易降低戒心，甚至接受對方要求改用其他網站、電子郵件或通訊軟體交易，因而落入圈套。

刑大大隊長紀延熹呼籲，購票務必認明官方管道，遇到疑慮先查證，如有任何疑問，可撥打165反詐騙專線，或到165打詐儀錶板查詢最新詐騙資訊。

中華職棒總決賽開打，有詐騙集團佯稱兜售門票，詐騙民眾。圖／台中市刑大提供
中華職棒總決賽開打，有詐騙集團佯稱兜售門票，詐騙民眾。圖／台中市刑大提供

中華職棒總決賽開打，有詐騙集團在網路平台佯稱有門票販售，詐騙民眾。圖／台中市刑大提供
中華職棒總決賽開打，有詐騙集團在網路平台佯稱有門票販售，詐騙民眾。圖／台中市刑大提供

中華職棒總決賽開打，有詐騙集團在網路平台佯稱有門票販售，詐騙民眾。圖／台中市刑大提供
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台中 網購 中職 詐騙集團

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中華職棒總冠軍賽將於明（17）日開打，熱門賽事與演唱會門票一票難求，詐騙集團常在社群平台以「門票釋出」、「原價轉讓」、「急售不加價」等話術吸引買家。台中市警察局刑事警察大隊提醒民眾牢記「購票防詐三不」。刑大也觀察到，採實名制售票的活動，詐騙貼文明顯減少，因此建議主辦單位進一步強化售票機制。

球票沒拿到存款先蒸發 台中男網購中職總冠軍賽門票遭騙15萬

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