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男子誤信虛擬幣投資託母代領40萬 台中警銀聯手阻詐

中央社／ 台中15日電

台中市1名男子誤信虛擬貨幣投資，日前上班請母親至銀行代領新台幣40萬元欲加碼。行員發現有異報警，員警研判為典型假投資詐騙，經分析疑點並勸說，婦人最終決定取消提款保住積蓄。

台中市警察局第三分局今天表示，東信派出所警員日前下午3時許執行巡邏勤務時，接獲轄內新光銀行通報，指有民眾疑似遭到詐騙，請警方前往協助處理。

經警方到場了解，60歲蔡姓婦人表示，兒子投入虛擬貨幣投資近半年，且聲稱投資平台報酬率相當高。蔡婦兒子為持續投入資金，卻因上班無法親自前往銀行提款，才請蔡婦代為提領40萬元，準備再加碼投資。

面對行員及員警關心，蔡婦坦言，「我也很擔心，但是兒子又很堅持」。經警方檢視相關投資模式，發現符合常見「假投資詐騙」特徵，員警向蔡婦說明疑點並舉例勸阻。蔡婦為避免兒子蒙受損失，最終決定取消提款，並向警方與行員致謝。

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