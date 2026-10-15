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北市婦人遭假投資詐騙374萬 刑事局破黑幫全台詐21人獲利1.2億

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

北市徐姓婦人去年落假投資詐騙陷阱，遭詐374萬元報案；刑事局南部打擊犯罪中心追查查出天道盟旗下組長陳姓男子組詐團，在臉書宣傳投資可獲高利潤，並虛設投資公司引誘被害人加入APP，全台21人受騙，獲利逾1.2億元，警方去年至8月分3波搜索，查獲陳等16人，其中5人遭收押。

北市萬華警分局去年初接獲60餘歲徐姓婦人報案，稱因投資虛擬貨幣商品遭詐騙374萬元，由於幕後詐團疑為隱身在天道盟高雄靜陽會的組織，萬華警方為擴大追查和南部打擊犯罪中心共組專案小組，並報請高雄地檢署檢察官洪福臨指揮偵辦。

警方查出在黑幫中擔任組長的陳姓男子（26歲）另組詐欺集團，招募或吸收親朋好友20餘歲甚至未成年的男子，在臉書或Line投設投資廣告，並以贈書、分享生活體驗或高獲利投資等話術卸下被害人心防，並另設投資公司引誘被害人加入各類假投資群組，引導購買虛擬貨幣APP，再竄改不實數據營造高獲利假象，誘使被害人加碼投資，派車手在全台和被害人面交取款。

警方蒐證屬實，去年11月至今年8月在北市、台南和高雄市分3波搜索拘提，查獲陳男及其同案共犯等16人到案，調查發現陳等人組詐團在1年時間詐騙全台21名被害人，獲利1.2億元；警詢後依詐欺、組織犯罪及違反洗錢防制法等罪，移送高雄地檢察署偵辦，其中陳及主要幹部等5人因涉嫌重大、有串供之虞遭檢方聲押獲准。

北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億，逮16名犯嫌，查扣犯案手機。記者石秀華／翻攝
北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億，逮16名犯嫌，查扣犯案手機。記者石秀華／翻攝

北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億，逮16名犯嫌，查扣30餘萬元贓款。記者石秀華／翻攝
北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億，逮16名犯嫌，查扣30餘萬元贓款。記者石秀華／翻攝

北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億；圖為詐團詐騙被害人流程圖。記者石秀華／翻攝
北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億；圖為詐團詐騙被害人流程圖。記者石秀華／翻攝

北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億，逮16名犯嫌，查扣犯案工具和贓款。記者石秀華／翻攝
北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億，逮16名犯嫌，查扣犯案工具和贓款。記者石秀華／翻攝

北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億，逮16名犯嫌。記者石秀華／翻攝
北市徐姓婦人遭假投資詐騙374萬，刑事局南部打擊犯罪中心破黑幫全台詐21人獲利1.2億，逮16名犯嫌。記者石秀華／翻攝

詐騙 北市 刑事局

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