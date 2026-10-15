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今年第3季詐騙高風險業者公布 小三美日、CACO加州椰子最多

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒電商業者致電買家，以解除分期付款或取消微信支付結匯服務，要求匯款，刑事局今公布今年第3季高風險業者，前5名依序為「小三美日」75件、「CACO加州椰子」74件、「TKLAB」67件、「DEVILCASE惡魔防摔殼」62件及「營養師輕食」61件。

刑事局表示，詐團假冒電商客服人員致電買家，謊稱誤設微信支付結匯服務，或誤設分期付款、連續扣款、會員、團購訂單、批發商，或遭駭客入侵，再假冒銀行客服以解除為由，要求操作ATM、網路銀行轉帳或購買遊戲點數、虛擬貨幣。

刑事局指出，呼籲業者務必重視消費者個人資料保護，強化資安防護措施，加強反詐騙宣導，警方持續彙整受理案件資料追查，透過165全民防騙網定期公布被冒名的高風險業者，提醒消費者慎防詐騙。

刑事局提醒民眾，提及「解除分期付款設定」、「金流驗證」、「誠信簽署」、「重複扣款」、「升級VIP」等關鍵字，應立即掛斷電話，通報165反詐騙諮詢專線。

詐騙集團假冒電商業者致電買家，以解除分期付款或取消微信支付結匯服務，要求匯款，刑事局今公布今年第3季高風險業者。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒電商業者致電買家，以解除分期付款或取消微信支付結匯服務，要求匯款，刑事局今公布今年第3季高風險業者。圖／刑事局提供

小三 加州 詐騙

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