今年第3季詐騙高風險業者公布 小三美日、CACO加州椰子最多
詐騙集團假冒電商業者致電買家，以解除分期付款或取消微信支付結匯服務，要求匯款，刑事局今公布今年第3季高風險業者，前5名依序為「小三美日」75件、「CACO加州椰子」74件、「TKLAB」67件、「DEVILCASE惡魔防摔殼」62件及「營養師輕食」61件。
刑事局表示，詐團假冒電商客服人員致電買家，謊稱誤設微信支付結匯服務，或誤設分期付款、連續扣款、會員、團購訂單、批發商，或遭駭客入侵，再假冒銀行客服以解除為由，要求操作ATM、網路銀行轉帳或購買遊戲點數、虛擬貨幣。
刑事局指出，呼籲業者務必重視消費者個人資料保護，強化資安防護措施，加強反詐騙宣導，警方持續彙整受理案件資料追查，透過165全民防騙網定期公布被冒名的高風險業者，提醒消費者慎防詐騙。
刑事局提醒民眾，提及「解除分期付款設定」、「金流驗證」、「誠信簽署」、「重複扣款」、「升級VIP」等關鍵字，應立即掛斷電話，通報165反詐騙諮詢專線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。