日賺近千元太好賺？兒迷虛擬貨幣堅持續投 要母代領40萬遭警攔下

「每天都有獲利入帳，真的這麼好賺？」台中市六旬蔡姓婦人近日到銀行準備提領40萬元，讓兒子繼續投資虛擬貨幣，兒子聲稱每天獲利8、900元，她雖然心存疑慮，但兒子態度堅持，只好前往提款，銀行行員察覺有異，立即通報警方；員警到場後分析投資疑點，蔡婦及時看清風險，決定取消提款，守住40萬元。

第三警分局東信所警員曾光裕、王翊翰，1日下午3時許巡邏時，接獲轄內新光銀行通報，指有民眾疑似遭詐騙，隨即趕往現場。行員表示，蔡婦臨櫃要提領40萬元，詢問後得知這筆錢是替兒子領的，要用來投資虛擬貨幣，因此請警方到場共同把關。

蔡婦說，兒子請她幫忙領錢時，才告訴她自己投資虛擬貨幣已近半年，平台報酬率很高，每天能獲利8、900元。兒子想再投入資金，但因為要上班無法到銀行，才請她代為提領。面對行員及員警關心，蔡婦坦言：「我也很擔心，但是兒子又很堅持」。

員警依過往處理詐騙案的經驗檢視投資模式，發現符合常見的「假投資詐騙」特徵，逐一向蔡婦說明疑點。蔡婦了解後，不希望兒子的辛苦錢蒙受損失，決定取消提款。

警方呼籲，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「穩定獲利」等話術吸引民眾投資，並先讓被害人小額獲利取得信任，再誘使持續加碼，民眾切勿因短期獲利卸下心防。投資前務必確認平台是否合法，不要輕信網路陌生人或來路不明的投資資訊。若親友突然要求協助提領大筆現金投資虛擬貨幣，也應提高警覺、多方查證，可撥打165反詐騙專線或110諮詢。