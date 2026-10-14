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越籍女子領130萬元買車？說不清交易細節被彰化警銀聯手阻詐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

38歲越南籍阮姓女子日前到彰化市一家銀行欲提領130萬元現金，行員詢問用途，她答說準備返越南購買車輛，卻無法具體說明購車對象及交易細節，行員研判她疑被詐騙，通報警方到場勸說，才打消領款，保住積蓄。

彰化分局民族路派出所警員曹晉瑋、張喬粡日前執勤時，接獲兆豐國際商業銀行北彰化分行通報，表示有民眾欲臨櫃提領130萬元現金，疑似遭遇詐騙，請警方到場協助。

員警趕到了解，阮女表示，因近期準備返回越南購買車，才打算提領大筆現金。但員警進一步詢問欲購買的車輛款式、購車對象及交易細節時，阮女卻無法具體說明，對於資金用途也不願多談，員警懷疑她被詐騙集團透過網路話術誘導。

員警隨即向阮女說明，近年詐騙手法不斷翻新，詐騙集團經常透過網路接觸民眾，再以投資、購物、代購或其他名目，要求被害人提領大筆現金。若對款項用途、交易對象及相關細節無法清楚交代，就應提高警覺，切勿輕信陌生人的說詞。

經員警耐心說明後，阮女驚覺自己可能受騙，最終決定放棄提款，成功保住130萬元積蓄。

彰化分局提醒，民眾若遇到網路陌生人士要求提領大筆現金，或以各種理由要求交付款項，務必提高警覺，切勿輕信對方說詞而貿然匯款或交付現金。如對交易內容有所疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線，或110報案電話尋求協助。

38歲越南籍阮姓女子日前到彰化市一家銀行欲提領130萬元現金，行員研判她疑被詐騙，通報警方到場勸說，才打消領款，保住積蓄。圖／警方提供
38歲越南籍阮姓女子日前到彰化市一家銀行欲提領130萬元現金，行員研判她疑被詐騙，通報警方到場勸說，才打消領款，保住積蓄。圖／警方提供

彰化 買車 越南 詐騙

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