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北市婦遭投資群組騙走1267萬 警方設局埋伏逮車手

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市6旬李姓婦人誤信網上投資廣告，加入不明投資群組，前後陸續投入高達1267萬餘元，直到婦人想出金，對方卻以「操作錯誤」等藉口推託拒絕，她才驚覺落入詐騙陷阱，急忙報警。北市警松山分局獲悉請李婦配合，實際在旁埋伏，趁車手出面取款當場逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，李婦（66歲）日前在網上看到投資廣告，受邀加入投資群組，詐騙集團以「高獲利、低風險」等話術誘騙，讓李婦以為撿到賺錢機會，前後陸續匯款及面交投入1267萬餘元，直到李婦欲提領獲利款項，對方不斷拖延並要求「處理費」，婦人才發現遭騙。

松山警方獲報成立專案小組，請李婦配合假意「再投資」，誘騙詐團再次約定面交時間與地點，警方見時機成熟提前至現場部署，由警員劉德胤、張繼安及卓宇軒在場密切監控。

當黃姓車手（59歲）依約現身準備取款，埋伏員警立刻蜂擁而上將他壓制逮捕，並在場查扣犯案手機、偽造統一發票收據等相關證物，警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

松山警方查扣犯案手機、偽造統一發票收據等相關證物。記者翁至成／翻攝
松山警方查扣犯案手機、偽造統一發票收據等相關證物。記者翁至成／翻攝

松山分局東社派出所員警卓宇軒（左）、劉德胤（中）、張繼安（右）日前逮捕詐欺車手。記者翁至成／翻攝
松山分局東社派出所員警卓宇軒（左）、劉德胤（中）、張繼安（右）日前逮捕詐欺車手。記者翁至成／翻攝

松山警方逮捕出面取款的詐欺車手黃姓男子。記者翁至成／翻攝
松山警方逮捕出面取款的詐欺車手黃姓男子。記者翁至成／翻攝

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