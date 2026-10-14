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小額欠費降低戒心…停車費催繳電郵目的盜刷信用卡 車主2動作避免上當

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

詐騙猖獗，以寄送「車輛停車費扣款未成功通知」等字樣郵件為主旨，誘導民眾點擊郵件中的繳費連結，詐騙網站中不僅仿冒遠通電官方網站設計，更設有信用卡付款及OTP驗證程序，騙取民眾信用卡資訊並盜刷。遠通電收強調，不會透過電子郵件催繳停車費，並呼籲申辦自動扣繳，降低欠費及受騙風險。

近期詐騙集團冒用「遠通電收」名義，大量寄送停車費催繳電子郵件，利用民眾擔心欠費的心理，誘導點擊郵件中的繳費連結。詐騙網站不僅仿冒遠通電收官方網站設計，更設有信用卡付款及OTP驗證程序，企圖騙取民眾信用卡資訊並進行盜刷。

刑事警察局近期也發布警示指出，詐騙集團甚至採取「真客服電話、假繳費連結」的手法，在詐騙郵件中列出遠通電收真正的客服電話，藉此取得民眾信任，卻將繳費連結導向假冒網站，增加辨識難度。

也有民眾在網路分享，無論輸入任何車號，詐騙網站均顯示固定欠費金額（如120元或40元），顯示該網站並未實際查詢停車紀錄，而是利用小額欠費降低民眾戒心，誘騙民眾提供信用卡資料。

遠通電收強調，不會透過電子郵件催繳停車費，更不會要求民眾點擊郵件內的連結輸入信用卡資料及OTP驗證碼。如收到類似郵件，切勿點擊連結或提供個人金融資訊，並可透過官方管道查證。

為降低民眾受騙風險，遠通電收提出2項防詐建議。第一，申辦自動扣繳服，車主申辦「eTag自動儲值」，並加辦「eTag停車扣繳」服務，讓國道通行費與停車費皆可透過信用卡自動扣款。

遠通電收表示，只要信用卡維持有效且扣款正常，即可大幅降低欠費風險。透過自動扣繳掌握繳費狀態，收到可疑催繳通知時，也能提高警覺，避免誤信詐騙訊息。

第二、主動告知家人扣繳狀態，避免因擔心而受騙。遠通電收指出，由於家庭成員可能共用同一輛車，建議已申辦eTag停車扣繳服務的車主，主動告知家人車輛已設定自動扣款，避免家人收到詐騙郵件後，誤以為車輛欠費而逕行繳款，落入詐騙陷阱。

遠通電收呼籲，停車費查詢請認明官方管道，謹記「不點連結、不給卡號、不傳OTP」，並提醒民眾，若需確認停車費繳費狀態，可自行開啟「遠通電收ETC App」或「uTagGo App」，或直接輸入遠通電收官方網站網址（https://www.fetc.net.tw）查詢，也可洽客服專線（02）7716-1998、LINE客服（ID：@etag）確認。

如接獲可疑催繳通知，可撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助，共同防範詐騙，守護自身財產安全。

凡冒用遠通名義寄送的「停車費催繳電子郵件」均屬詐騙，民眾切勿點擊不明連結，以免個資外洩及信用卡遭盜刷。圖／遠通電收提供
凡冒用遠通名義寄送的「停車費催繳電子郵件」均屬詐騙，民眾切勿點擊不明連結，以免個資外洩及信用卡遭盜刷。圖／遠通電收提供

遠通電收建議民眾申辦eTag停車扣繳，並主動告知家人已申請自動代扣停車費，多一份安心。圖／遠通電收提供
遠通電收建議民眾申辦eTag停車扣繳，並主動告知家人已申請自動代扣停車費，多一份安心。圖／遠通電收提供

停車費 信用卡 盜刷

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