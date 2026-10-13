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「+1」境外電話詐騙暴增 接到先掛斷再查證

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

<a href='/search/tagging/2/Whoscall' rel='Whoscall' data-rel='/2/128994' class='tag'><strong>Whoscall</strong></a>與刑事局聯合示警，近期「+1」開頭境外<a href='/search/tagging/2/詐騙電話' rel='詐騙電話' data-rel='/2/250378' class='tag'><strong>詐騙電話</strong></a>暴增，呼籲民眾接到陌生國際來電務必提高警覺。（ChatGPT製圖）
Whoscall與刑事局聯合示警，近期「+1」開頭境外詐騙電話暴增，呼籲民眾接到陌生國際來電務必提高警覺。（ChatGPT製圖）

接到「+1911」、「+1749」、「+1800」、「+1953」開頭的陌生來電要小心！來電辨識APP與警政署刑事局12日聯合發布境外詐騙電話趨勢，發現詐騙集團8至9月共撥出近20萬通「+1」開頭陌生來電。若對方自稱165反詐騙專線或政府機關，也應立即掛斷，再自行撥打165查證。

詐團棄+422改用+1

Whoscall統計，今年8月「+422」開頭的詐騙電話高達26萬通，占境外來電55.8%，單週高峰時約5萬通。隨著媒體揭露「+422」是已消失國家捷克斯洛伐克舊國碼後，詐騙集團隨即更換號碼，改以「+1」開頭（北美國家代碼）發動攻勢。

其中「+1911」自8月起激增，累計辨識量突破7萬通，進入9月後才明顯下降；「+1749」在8月辨識出約3萬通，9月前兩週仍有近2萬通；「+1800」與「+1953」在9月快速增加，單月辨識量均超過2萬通，已成為警方重點關注的可疑號碼。

詐團恐嚇話術翻新

詐騙集團不只頻換號碼，話術也持續更新。有民眾接到「+1911」開頭電話，對方自稱電信業者，聲稱門號使用異常、個資恐遭外洩；「+1749」開頭來電則有人假冒165反詐騙專線，謊稱民眾電話號碼遭大量檢舉、涉及洗錢案件，以恐嚇手法讓民眾失去判斷能力，再誘導提供個資或轉帳匯款。

其他常見話術還包括假冒通傳會（NCC）、金管會等政府機關，聲稱銀行帳戶遭凍結等，皆以騙取個人資料為最終目的。

境外電話先掛斷

刑事局強調，國內政府機關及165反詐騙專線絕不會透過「+」開頭的境外電話主動聯繫民眾，接到此類來電對方卻自稱警察、公務人員或165專員，應視為詐騙警訊。目前國內電信業者已建置國際語音警示服務，民眾接聽國際來電時，會先聽到「這通是國際電話，請小心詐騙」的語音提醒。

防範建議方面，警方提醒民眾遵守「一聽、二掛、三查證」原則，先掛斷電話，再自行撥打165確認，切勿依照對方指示提供個資或匯款。Whoscall指出，Android用戶可使用免費的境外來電封鎖功能，針對特定國碼開頭設定阻擋。另外也將與刑事局深化合作，建立「境外詐騙電話AI雷達」機制，定期公布可疑號碼及詐騙趨勢。

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