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投資參選人保證獲利？車廠老闆交194萬 詐團成員失聯…驚覺受騙

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

刑事局提醒，支持候選人應透過合法管道捐款並索取收據，凡以「投資政治廣告」、「入股候選人」名義招攬資金，還宣稱當選後有回報或保證獲利，都是常見詐騙話術。圖／警方提供
刑事局提醒，支持候選人應透過合法管道捐款並索取收據，凡以「投資政治廣告」、「入股候選人」名義招攬資金，還宣稱當選後有回報或保證獲利，都是常見詐騙話術。圖／警方提供

選舉將至，警方發現有詐騙集團利用選民對參選人的支持，誆稱可私下投資特定參選人，繞開政治獻金法規，待特定參選人當選後，還能透過相關股票操盤獲利，高雄市一名車廠老闆信以為真，陸續交付104萬元後，經友人提醒，才驚覺受騙。

警方調查，王姓車廠老闆今年7月底遭遇詐騙集團，稱個人對單一候選人每年政治獻金捐贈上限為10萬元，但可改以「投資政治廣告」方式投資特定參選人，若該參選人當選，未來還可以加入該參選人操盤的股票，保證獲利、穩賺不賠。

王基於對特定參選人的支持，8月間陸續交付本票、轉帳共104萬元，後續詐團稱可投資政治人物操盤的股票、3個月內可賺回本金12%等，王又向當鋪抵押名下車輛，借貸90萬元加碼投資，直到友人提醒可能遭遇詐騙，王追問詐欺集團成員，對方旋即封鎖通訊帳號，王才驚覺受騙。

刑事局提醒，支持候選人應透過合法管道捐款並索取收據，凡以「投資政治廣告」、「入股候選人」名義招攬資金，還宣稱當選後有回報或保證獲利，都是常見詐騙話術。民眾若接獲類似邀約，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

失聯 老闆 詐騙集團

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