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8兩假金項鍊騙走132萬！銀樓未驗金就交易 同業直呼離譜

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8兩假金項鍊騙走132萬！銀樓未驗金就交易 同業直呼離譜

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市永和區一家銀樓9月30日遭35歲范姓女子持8兩假黃金項鍊上門，換走44萬元現金及價值88萬元的真金項鍊，合計損失132萬元。據了解，店家因見范女外貌與一般顧客無異，未經驗金程序就直接完成交易，事後才發現受騙。金飾業者聽聞直呼這個失誤「很離譜」，強調即使經營多年的業者，也難以單憑肉眼辨別黃金真偽，何況是如此大筆的交易。

警方調查，范女9月30日持8兩假黃金項鍊到永和區一家銀樓變賣，換得44萬元現金及一條重達5兩、價值約88萬元的真金項鍊，得手後隨即離去。據了解，店家當時認為范女看起來與一般顧客無異，因此沒有特別防備，也未先驗金就完成交易，直到事後以火燒方式檢驗，發現項鍊竟變成銀色，才驚覺遭到詐騙。

有金飾業者表示，一般銀樓收購舊金飾，無論金額大小，都應先確認真偽，過去傳統做法甚至會當場以火燒方式檢驗，即使是經營多年的業者，也未必能單憑肉眼看出黃金真假。

業者指出，若民眾持完整金飾上門變賣，通常會先查看購買時附的保單，再觀察金飾色澤等細節，但這些多是針對少量金飾的初步判斷。如果涉及大筆交易，更應採取進一步的檢驗方式，確認真偽後才能收購，不能只看外觀就決定交易。

對於銀樓未驗金就交付上百萬元財物，金飾業者直言，以同業角度來看「很不可思議」，即使只是一般舊金回收，也一定要經過查驗程序，才能保障店家自身權益，如此大筆的交易卻完全沒有檢驗，「同業都會覺得很離譜」。

警方提醒，近期金價高漲，不肖人士也趁機利用假黃金詐騙，呼籲銀樓業者進行黃金買賣及舊飾品回收時，務必確實完成鑑定，避免因一時疏忽造成財產損失。

近期金價高漲，銀樓黃金買賣及舊金飾回收交易頻繁，警方提醒業者應確實鑑定黃金真偽，避免遭不肖人士以假金詐騙。圖為銀樓展示金飾示意圖，非涉案店家。聯合報系資料照
近期金價高漲，銀樓黃金買賣及舊金飾回收交易頻繁，警方提醒業者應確實鑑定黃金真偽，避免遭不肖人士以假金詐騙。圖為銀樓展示金飾示意圖，非涉案店家。聯合報系資料照

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