詐團誆投資參選人廣告可分紅 高雄車廠老闆遭騙百萬

九合一選舉選情升溫，刑事局今天提醒，有詐騙集團鎖定選民政治狂熱心態推「參選人政治廣告假投資」詐術，誘騙若參選人當選即可獲利，高雄車廠王姓老闆因此財損上百萬元。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，年底大選投票日將屆，由於法定政治獻金規定個人對單一參選人每年捐贈總額最高為新台幣10萬元，近來發現有詐騙集團抓準選舉期間的選民政治狂熱心態，誘騙支持者對於超出法定政治獻金部分，可採取「投資參選人政治廣告」方式、入股投資。

同時，詐團還誆稱支持者未來可加入政治人物操盤的股票，保證獲利、穩賺不賠。

高雄1名經營汽車修配廠的王姓老闆基於對參選人的支持心態，誤信詐團假稱投資政治人物操盤的股票，3個月後即可賺回本金的12%獲利，隨後還轉介當鋪，王姓老闆不疑有他便抵押其名下豪車，並借貸90萬元欲加入投資，於今年8月間陸續以本票、轉帳等方式，前後交付詐團新台幣104萬元。

直至友人提醒恐遭遇詐騙，王姓老闆追問詐團後便遭封鎖刪除，這才驚覺自己遭詐。

刑事局呼籲，近期選舉造勢逐漸白熱化，民眾若欲支持參選人，請務必透過合法管道捐款、要求開立收據，凡是以「投資政治廣告、入股參選人」等名義招攬資金，並保證獲利、穩賺不賠者，一律是詐騙，提醒民眾牢記「參選人的廣告與競選經費，不會對外招募投資」。

若接獲自稱競選總部人員邀約投資並要求匯款、交付本票，刑事局提醒，請民眾先撥打165反詐騙諮詢專線查證，或利用165打詐儀錶板智能客服查詢，以免荷包失血、支持落空。