假投資詐騙千萬！北市信義警1天逮2車手 意外查出1人涉毒駕

台北市警局信義分局日前接連獲報有民眾遭假投資詐騙，財損分別為6370萬元及61萬元，警方介入後與被害人合作與詐團約定面交，10月6日同步查獲張姓、謝姓取款車手，依詐欺等罪嫌送辦，另查獲張涉嫌毒駕，一併送辦。

警方調查，游姓婦人在臉書上看見「虛擬貨幣投資」廣告，點擊並加入「投資專員」的LINE帳號，見對方介紹「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資計畫，便信以為真，與詐團約定面交13次，陸續交出現金共6370萬元，才驚覺受騙。

王姓婦人也在臉書上誤信投資廣告，深信「可透過內線交易投資股票獲利」等話術，交出61萬元後，發現獲利遲遲未能出金，驚覺受騙。

信義分局警方獲報介入，與被害人合作約出詐團面交，2組專案小組10月6日分別在忠孝東路、松隆路等約定面交處埋伏，見可疑對象出現旋即上查逮人，分別查獲詐欺取款車手29歲張男、37歲謝女，查扣詐騙文書、手機等證物。

據悉，張男曾涉詐欺案，坦言因欠債缺錢花用所以犯案，他當天駕駛汽車赴約取款，警方後續在其車上查獲毒品K他命吸食器，經唾液快篩呈K他命陽性反應，他也坦承持毒，警詢後依詐欺、洗錢、毒品、公共危險等罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。謝女則自稱網路求職卻淪車手，第3次取款就被逮，警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌將其送辦。

警方表示，詐團常利用社群平台投放投資廣告，以高獲利、低風險等話術吸引民眾，再透過LINE群組、假交易平台及面交取款等方式層層設局，民眾投資前務必審慎查證，切勿輕信網路廣告或陌生網友所宣稱的「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術。

民眾如遇投資款項無法提領，對方又要求另行繳納稅金、保證金或解凍費用，應提高警覺，切勿再交付款項。若有疑慮，可撥打165專線查證，或立即向警方報案。

警方查出張男涉嫌毒駕，詢後一併送辦。圖／警方提供

警方查出張男涉嫌毒駕，詢後一併送辦。圖／警方提供