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假檢警得手400萬想再騙200萬 3車手「不到20歲」首次取款就被逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

王姓女子日前接獲假檢警來電，指稱她金融帳戶涉及刑案，王心急之下依指示交出400萬元後驚覺受騙，未料詐團食髓知味，再向王索討200萬元「保釋金」，台北市警方將計就計，在雙方約定面交處埋伏，當場查獲黃姓車手等3人送辦。

警方調查，詐騙集團致電35歲王女，自稱刑警、檢察官助理，指稱王女金融帳戶涉及詐欺罪，恐遭羈押，王信以為真，9月9日依照詐團指示到住家附近公園交出400萬元現金，未料詐團食髓知味，事後旋即又向王索討200萬元「保釋金」，王驚覺受騙，報警處理。

台北市警局中正一分局仁愛路派出所獲報後，研判詐團企圖再犯，與王女決定將計就計，由王女與詐團約定9月23日再次面交，警方另派員在場埋伏，當場查獲19歲黃姓取款車手，及18歲力姓、18歲蘇姓監控手。

據悉，3人年紀輕輕就涉案被逮，落網後皆稱在網路社群平台上找工作，此次是第一次上工，未料已淪為取款車手被查辦，警詢後依刑法詐欺罪、違反洗錢防制法等罪嫌將3人移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，檢察官、警察等司法機關不會以電話或通訊軟體要求民眾匯款、監管帳戶，更不會派員當面收取保證金或現金。假冒公務機關名義稱涉案、帳戶遭凍結的詐騙手法層出不窮，民眾若接獲類似可疑來電，務必保持冷靜，立即撥打165或110專線查證，以免血汗錢遭詐。

警方當場查獲19歲黃姓取款車手，及18歲力姓、18歲蘇姓監控手，詢後依法送辦。圖／警方提供
警方當場查獲19歲黃姓取款車手，及18歲力姓、18歲蘇姓監控手，詢後依法送辦。圖／警方提供

警方當場查獲19歲黃姓取款車手，及18歲力姓、18歲蘇姓監控手，詢後依法送辦。圖／警方提供
警方當場查獲19歲黃姓取款車手，及18歲力姓、18歲蘇姓監控手，詢後依法送辦。圖／警方提供

車手 詐團 詐騙集團

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