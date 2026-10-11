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假金換真金還拿現金！女持8兩假金項鍊詐銀樓132萬 警1小時查獲

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市永和區一家銀樓日前發生「假金換真金」詐騙，35歲范姓女子持8兩假金項鍊上門交易，換得44萬元現金及價值約88萬元的5兩黃金項鍊，合計得手132萬餘元。店家事後檢驗才發現收到的竟是假金，急忙報警，永和警分局循線追查，約1小時查獲范女，並追回金飾及贓款。

警方調查，范女9月30日前往永和區一間銀樓，持8兩假金項鍊進行變賣交易。店家當場支付44萬元現金，范女另換得1條重約5兩、價值約88萬元的黃金項鍊，總計損失約132萬元。

直到交易完成後，店家再次檢驗范女留下的金項鍊，才發現並非真金，驚覺受騙，隨即向警方報案。

永和警分局獲報後展開追查，擴大調閱銀樓及周邊監視器，掌握范女離去方向並確認身分，隨後通知她到案說明，同時追回遭詐取的金飾及贓款，全案依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方提醒，近期金價高漲，可能有不肖人士趁機以假金飾詐騙，銀樓業者在處理黃金買賣及飾品回收時，應提高警覺，避免收受來路不明金飾，交易前也應確實完成鑑定，以免蒙受財產損失。

范女以8兩假金項鍊向銀樓換得44萬元現金及5兩真金項鍊，總價值約132萬元，警方循線查獲後追回贓款與金飾。記者張策／翻攝
范女以8兩假金項鍊向銀樓換得44萬元現金及5兩真金項鍊，總價值約132萬元，警方循線查獲後追回贓款與金飾。記者張策／翻攝

范女以8兩假金項鍊向銀樓換得44萬元現金及5兩真金項鍊，總價值約132萬元，警方循線查獲後追回贓款與金飾。記者張策／翻攝
范女以8兩假金項鍊向銀樓換得44萬元現金及5兩真金項鍊，總價值約132萬元，警方循線查獲後追回贓款與金飾。記者張策／翻攝

銀樓 黃金 金飾

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