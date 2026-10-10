高雄女投資虛擬貨幣想出金提50萬 警苦勸「都是騙人的」結局曝

陳姓女子前天上午10時至高市楠梓區元大銀行臨櫃提款50萬元，行員懷疑她遭詐騙通報，2名員警趕抵，陳女稱因投資虛擬貨幣，看到帳面有賺頭想領50萬元出金，警方研判陳落假投資詐騙陷阱，費盡唇舌苦勸「都是騙人的」，讓陳醒悟保住積蓄。

楠梓警分局指出，36歲陳姓女子因聽信網友「投資虛擬貨幣有利可圖」的說詞，信以為真，見帳面上有獲利想出金，被對方遊說，要出金得匯款50萬，陳女依指示照做。

陳女前天上午10時至元大銀行解定存提款，因提款用途疑似涉及虛擬貨幣投資，且交易情形有異，因行員懷疑陳遭詐騙通報，右昌派出所線上2名員警獲報趕抵了解。

警方到場後，得知陳女因被網友引誘投資虛擬貨幣，想出金才領50萬鉅款，研判陳落入詐騙陷阱，2警輪番苦勸陳「這東西就是詐騙，絕對是詐騙」警方指，如果能出金也是騙別人的錢給你的，現在投進去，當然會讓你看面額上有錢跳動，對方後來會說若要全領出來或者說操作失誤，得多付一筆錢才能領」這些都是詐騙手法。

警方勸陳「真的不要再接觸了」，並指帳面上都只是一個數字而已，後端改就可以了。陳女才驚覺自己險些變詐騙集團的肥羊，打消投資念頭，保住積蓄。

陳姓女子落入假投資陷阱，前天上午至高市楠梓區元大銀行臨櫃提款50萬元想出金，警方接獲行員通報苦勸，讓陳保住積蓄。記者石秀華／翻攝