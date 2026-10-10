影／「500翻倍」獲利全是假 高雄婦10多天被騙百餘萬

高雄市新興區70歲婦人被臉書股市投資廣告吸引，遭詐團以「500翻倍專案」誘騙投資，10多天內已付款4次，損失140萬多元。詐團食髓知味，第五次再派車手去收款，警方接獲情資後埋伏，當場逮捕22歲嚴姓車手，全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警新興分局表示，自強路派出所查緝小組10月8日接獲情資，得知詐團安排車手向林婦收取45萬元，立即前往新興區復橫一路一帶埋伏，當天下午4時許，見嚴姓男子現身，立即衝上當場將他逮捕，並查扣假證件、收款憑證等證物。

警方調查，林婦今年9月底在臉書看到投資股市廣告，加入詐團提供的LINE群組，對方冒充玉山證券專員，聲稱有「500翻倍專案」，保證可獲得500倍投資報酬來誘騙林婦投投資，並以派員到府收款方式取款。

林婦從9月底開始陸續交付款項，至今已4次付款、損失140萬2000元。這次詐團再要求她準備45萬元，警方掌握情資後提前部署，讓林婦免於再次受騙。

新興分局表示，警方將持續追查涉案金流及其他車手，向上溯源追查幕後詐團，並提醒民眾，網路投資廣告暗藏詐騙陷阱，切勿相信「高獲利」、「保證翻倍」等話術，若對方要求私下面交現金，更應提高警覺。

警方逮捕向婦人收款的嚴姓男子（左），並保住婦人第五次險受騙的45萬元。記者林保光／翻攝