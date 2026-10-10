台東詐欺起訴5年暴增12倍 首度超越公共危險罪居冠

台東地方檢察署最新公布的「近五年偵查起訴案件前十名罪名統計」顯示，台東地區的犯罪型態正面臨重大轉變。去年「詐欺罪」以1474件高居起訴榜首，占總起訴案件量的22.5%，超越長期霸榜的「公共危險罪」。相較110年詐欺罪僅123件，短短5年間起訴數量暴增約12倍，反映打詐已成為在地司法與警政機關的核心戰場。

地檢署表示，起訴量增加，代表執法團隊不姑息新型態網路與電話詐騙，查緝強度持續加碼。縣警局也表示，數據大幅成長並非治安惡化，而是響應中央政策、擴大掃蕩與主動偵查，使過往隱藏的「犯罪黑數浮出檯面」的具體展現。

檢視數據變化，110年至113年間，台東地檢署起訴件數第一名始終為公共危險罪（主要為酒後駕車）。然而隨著中央與地方全面發起打詐專案，結合警政、金融與司法系統擴大查緝人頭帳戶及車手集團，大量隱藏在暗處的詐騙犯罪被精準打擊。

統計指出，112至113年間「洗錢防制法」起訴件數率先衝高，113年一度達到1199件高點。隨後在114年，案件逐步轉化為以詐欺罪主刑起訴1474件，洗錢防制法起訴件數則回落至442件。

另除詐欺罪躍居榜首外，去年起訴前五名依次為詐欺罪1474件、公共危險罪1363件、毒品危害防制條例939件、傷害罪890件及竊盜罪586件。其中毒品案件較110年的191件成長近5倍，顯示打擊毒品與詐騙已成為檢警調當前維護治安的雙重重心地帶。

縣警察局表示，近年配合警政署「打詐綱領」與在地「打詐儀表板」精準分析，警力查緝重點已全面轉向源頭打擊與產業鏈截斷。除與檢方合作跨縣市破獲隱身民宿的詐騙機房、打擊車手與人頭帳戶犯罪集團外，更積極串聯在地金融機構與郵局，推動「警銀聯防」關懷提問機制。

警察局指出，單單去年度，警銀聯手便成功攔阻了88件詐騙案件，阻斷詐騙金額高達4788萬餘元。警方主動出擊攔阻金流並追查人頭帳戶，加上金融機構通報機制普及，使得更多詐騙犯罪在第一時間被攔截並移送法辦。

法界人士分析，這顯示檢警針對詐騙產業鏈上游與洗錢管道的連環掃蕩已見成效，大量過往未被發現的詐欺個案與人頭帳戶因而「黑數變白數」，直觀地反映在司法統計的成長數據上。

台東縣警察局長林宏昇不時主持打詐記者會，說明警方打擊詐欺犯罪及警銀聯防成果。圖／台東縣警察局提供