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雲林婦遭詐交出百萬金飾和現金 女面交車手、男收水車手判徒刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

吳姓女子擔任詐欺集團面交車手，向雲林縣一名被害婦人收取金飾和現金，陳姓男子擔任收水車手，依詐團成員指示到指定地點拿這些錢。彰化地方地法院審結，依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，判處陳男有期徒刑3年8月、吳女3年10月。

判決書指出，通訊軟體TELEGRAM暱稱「阿呆」、「阿囍」、「陳志文」、「搗蛋鬼」等真實姓名年籍不詳之人組成詐欺集團，吳女、陳男今年7月間加入。吳女先接受詐團成員示，騎機車放在彰化秀傳醫院對面人行道，把機車鑰匙放置台中火車站置物櫃內。

詐團不詳成員自稱「王警官」隨機打電話行騙，一名雲林縣被害人誤信自己被查到參與詐騙案件收受贓款，必須繳回犯罪所得，緊張害怕之餘同意交付現金、黃金，吳女同月依TELEGRAM「台中地檢署」群組成員「陳志文」指示，到雲林縣一處宮廟，佯稱是「陳主任助理」向被害人收取25個黃金首飾和17包現金，總價值合計165萬2493元。

吳女得手後，依「搗蛋鬼」指示搭計程車到秀傳醫院，把金飾和現金放在醫院對面機車置物箱，由上游收水手來手取。陳男接受「阿呆」指示到台中火車站置物櫃拿吳女放的機車鑰匙，再依「阿囍」指示到秀團醫院對面找到機車，騎車離去準備把金飾和現金交給下一個收水手，被接獲線報的員警半路攔截。

彰化地院審酌，陳男、吳女不思以己力循正當途徑賺取財物，分別參與詐欺集團，並冒用公務員名義取信被害人，且製造金流斷點，應予非難，並勘酌吳女、陳男到院審時始坦承全部犯行，兼考量陳男前科累累，素行難謂良好，吳女無前科，暨兩人自述智識程度、工作、家庭、經濟等一切情狀，對兩人各量處如主文所示之刑。可上訴。

吳姓面交車手假冒台中地檢署「陳主任助理」向雲林縣被害婦人拿金飾和現金，陳姓收水車手拿走金飾和現金，半路被警攔查；彰化地方法院判處吳、陳二人有期徒刑各3年10月、3年8月。記者簡慧珍／攝影
吳姓面交車手假冒台中地檢署「陳主任助理」向雲林縣被害婦人拿金飾和現金，陳姓收水車手拿走金飾和現金，半路被警攔查；彰化地方法院判處吳、陳二人有期徒刑各3年10月、3年8月。記者簡慧珍／攝影

金飾 雲林 車手

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