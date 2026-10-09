被害人為拿獲利1億元繳稅金370萬元 詐團女車手取款被判徒刑2年

通訊軟體LINE暱稱「李達豪」等身分姓名不詳之人組成詐欺集團，在網路投放投資廣告，指示鄭姓女子到彰化縣向被害人取款合計370萬元。彰化地方法院審結，依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處鄭女有期徒刑2年。可上訴。

判決書指出，鄭女去年3月間透過網路認識暱稱「總務會計芳」、LINE暱稱「李達豪」、「李知恩」及通訊軟體TELEGRAM暱稱「hao 」、「Jason」等詐欺集團成員，約定鄭女擔任取款車手。

詐團在網路投放投資廣告，彰化縣田中鎮一名女子陸續「投資」若干金額，詐團成員「美玲」佯稱繳納稅金370萬元即可把華泰投資平台的獲利1億多元領出，被害人信以為真，去年3月、4月間依指示帶現金260萬元、110萬元到田中鎮高鐵二路交給鄭女。

鄭女依「總務會計芳」指示到超商影印偽造證件和現金存款憑證等文件交給被害人，拿到現金後再依「hao」、「Jason」指示，分別到彰化高鐵站附近某停車場、田中鎮某公園，將收取的贓款轉交給收水手。

彰化地院審酌，鄭女貪圖不法報酬的利益，與詐團成員共同為詐欺取財及洗錢的分工，所為實質非難，惟審酌鄭女僅擔任底層取款車手，兼衡酌犯後雖坦承犯行，然尚未賠償被害人損失的犯後態度，再衡酌犯罪之動機等，及鄭女自陳教育程度、工作及收入、家庭經濟等一切情狀，量處如主文所示之刑。