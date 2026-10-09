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影／詐騙車手飛金門取款！超商面交6萬元露餡 24歲越南男當場落網

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

跨海面交踢鐵板！金門縣警察局金城分局昨日接獲民眾報案，指稱遭網路投資詐騙，約定在金城鎮一家超商面交6萬元，過程中驚覺有異，立即報警，警方迅速到場查緝，當場逮捕一名24歲越南籍陳姓男子，查出他專程搭乘國內線班機抵金，企圖以跨海移動製造查緝斷點，全案依詐欺罪嫌移送金門地檢署偵辦。

警方調查，這起案件起因於被害人誤信網路投資訊息，與對方約定交付新台幣6萬元投資款，地點選在金城鎮某超商。被害人面交過程中察覺可能遭到詐騙，隨即向警方報案，金城派出所獲報後立即派員趕赴現場。

員警到場查證後，確認與被害人接觸的男子疑為詐騙集團面交車手，當場以詐欺現行犯逮捕，並查扣相關證物，成功阻止款項遭詐騙集團取走。

據警方調查，陳姓男子為越南籍人士，從台灣本島搭乘國內線班機抵達金門，並入住當地民宿，再前往約定地點準備收取款項，警方研判，跨海移動可能是為了增加追查難度、規避查緝，所幸被害人及時察覺異狀並報警，讓警方得以在面交現場將人查獲。

金城分局表示，全案經詢問後，已將陳姓男子依詐欺罪嫌移送金門地檢署偵辦，後續也將持續追查幕後共犯及詐騙集團運作情形，釐清是否另有其他被害人。

金城分局長周宏璘提醒，網路投資詐騙常以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙民眾，甚至安排車手面交現金，民眾遇到要求交付現金、面交投資款等情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案，避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

金門縣警察局金城分局昨日接獲民眾報案，指稱遭網路投資詐騙，約定在金城鎮一家超商面交6萬元，過程中驚覺有異，立即報警，警方迅速到場查緝，當場逮捕一名24歲越南籍陳姓男子，全案依詐欺罪嫌移送金門地檢署偵辦。圖／警方提供
金門縣警察局金城分局昨日接獲民眾報案，指稱遭網路投資詐騙，約定在金城鎮一家超商面交6萬元，過程中驚覺有異，立即報警，警方迅速到場查緝，當場逮捕一名24歲越南籍陳姓男子，全案依詐欺罪嫌移送金門地檢署偵辦。圖／警方提供

金門縣警察局金城分局昨日接獲民眾報案，指稱遭網路投資詐騙，約定在金城鎮一家超商面交6萬元，過程中驚覺有異，立即報警，警方迅速到場查緝，當場逮捕一名24歲越南籍陳姓男子。圖／警方提供
金門縣警察局金城分局昨日接獲民眾報案，指稱遭網路投資詐騙，約定在金城鎮一家超商面交6萬元，過程中驚覺有異，立即報警，警方迅速到場查緝，當場逮捕一名24歲越南籍陳姓男子。圖／警方提供

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