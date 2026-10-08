買水果竟要「實名認證」？ 北投警鷹眼阻老翁操作ATM保積蓄

臉書「便宜水果」竟是詐騙陷阱！台北市陳姓老翁日前在臉書購買500元的優惠水果，事後接到自稱郵局線上客服來電，佯稱超商寄件系統異常需進行「實名認證」，將老翁誘騙至超商ATM前操作，所幸北投分局巡邏員警經過發現異常，及時切斷通話並阻斷操作，成功保住老翁積蓄。

北投分局大屯派出所警員楊婉君、楊勝清日前執行巡邏勤務，巡經轄內一家超商時，發現一名老翁神情慌張站在超商ATM前，手持手機開著通訊軟體LINE，正與顯示為「線上客服人員」的帳號通話，且ATM螢幕已停留在輸入使用者代碼畫面。

員警憑經驗察覺有異，上前了解並傾聽對話，發現電話另一頭不斷催促老翁輸入代碼，老翁說，對方自稱是郵局客服人員，員警一聽就知道是典型假客服詐騙，果斷接過手機切斷LINE通話，及時攔阻老翁繼續按鍵。

據了解，老翁日前在臉書看到價格低廉的水果廣告，下單購買了500元的水果，不久後便接獲該名假客服來電，聲稱「全家寄件取貨系統發生異常」，必須前往ATM依照指示操作進行「實名認證」。

警方耐心向老翁說明，郵局絕不會透過LINE聯繫民眾，更不可能要求前往ATM操作驗證，老翁這才驚覺險些掉入陷阱，隨即在員警協助下將詐騙帳號封鎖刪除。

北投警方呼籲，詐騙集團常假冒網路賣家或物流客服，隨機提供偽冒的「賣貨便」、「好賣+」、「黑貓宅急便」等假連結，再以金流驗證、簽署保障協議、訂單設定錯誤等名義誘騙民眾匯款或操作金融設備，民眾若遇類似要求，應保持警覺並撥打165反詐騙專線求證。

北投分局大屯派出所警員楊婉君（左）、楊勝清（右）巡邏發現超商ATM前有異狀，順利攔阻陳姓老翁遇到的假客服真詐騙陷阱。記者翁至成／翻攝

北投警方巡邏發現超商ATM前有異狀，順利攔阻陳姓老翁遇到的假客服真詐騙陷阱。記者翁至成／翻攝