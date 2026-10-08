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女詐團車手搭計程車取款 司機機警報警埋伏逮人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

41歲吳姓女子涉嫌當詐騙集團車手，搭計程車準備向受騙人收款，計程車司機發覺她可疑，在她下車後報警。警方趕去查緝，發現吳女向受騙人收20萬元，立即逮捕她移送法辦。

楠梓警分局表示，昨天下午3時許，吳姓女子搭計程車到高雄市楠梓區土庫路，在車上她電話聯繫收款事宜，計程車司機見她戴口罩、掛識別證，可能是詐騙集團車手，在她下車後立即報警處理。

楠梓警分局楠梓派出所員警接獲通報，立即趕赴司機所指的土庫路民宅，發現吳女在民宅前手持手機開視訊，不時東張西望，形跡可疑。員警暗地觀察，就在吳女向受騙人收款時，立即上前查緝，查出吳女涉嫌當詐騙集團車手，取回受騙人的20萬元。受騙人見警方查問吳女，才知道遇上詐騙集團，保住這筆存款。全案由警方依詐欺罪嫌移送偵辦。

吳姓女子（中）涉嫌當<a href='/search/tagging/2/詐團' rel='詐團' data-rel='/2/238604' class='tag'><strong>詐團</strong></a>車手被捕。記者林保光／翻攝
吳姓女子（中）涉嫌當詐團車手被捕。記者林保光／翻攝

詐團 計程車 司機

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