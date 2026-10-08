詐團成員甜喊7旬婦「姐姐」 婦人險被騙50萬退休金

台中一名7旬婦人加入投資群組後，和詐團專人私Line，對方每天噓寒問暖，親切喊「姐姐還年輕、可以再投資賺」」，婦人掉入陷阱日前到銀行想領50萬現金投資，銀行行員查覺有異通報，清水警分局員警到場勸阻，保住婦人50萬元退休金。

台中市清水警分局梧棲分駐所日前接獲轄內銀行通報，成功阻絕一起典型假投資詐騙案，71歲婦人在網路加入投資股票社群，隨即有詐騙集團成員冒充投資專員主動私訊。詐團為鬆懈婦人心防，每日溫情噓寒問暖，並親切稱呼婦人「姊姊還年輕、可以再投資賺」」，順勢鼓吹加入高獲利股票投資計畫。

詐團原指引婦人下載指定投資APP，她不熟悉智慧型手機操作多次失敗；詐團見狀隨即改變策略，以「線下代為操作」為由，唆使婦人至銀行臨櫃提領現金50萬元交付專員。婦人到銀行辦理提領時，機警的金融機構行員發現其退休多年鮮少動用大筆資金，經深入關懷提問得知係為「投資股票」，當即察覺異常，立即啟動警政QR Code通報機制請求警力支援。

清水警分局梧棲派出所員警許永傳、廖德翰獲報趕赴現場，經婦人同意檢視通訊軟體對話內容，發現內容均為每日噓寒問暖並親切稱呼婦人為「姐姐」，並邀請婦人投資股票穩賺及簽署保密規定，詐團再以話術「還年輕可以再投資賺錢，一旦洩漏的話，對大家的獲利產生影響」，警方發現關鍵詞，詐團不僅宣稱「穩賺不賠」，更要求簽署「保密協定」並以洩密會影響獲利等語，當場向婦人剖析此為典型「假投資」詐騙手法，婦人才驚覺自己不知不覺遭詐騙。

梧棲所長莊凱宇表示，詐騙集團常利用熟齡人士不熟手機操作的弱點，結合「溫情攻勢」噓寒問暖鬆懈心防，家屬應多加關心家中長輩財務與網路使用狀況，他提醒標榜「穩賺不賠」、「高報酬」即是詐騙，切勿輕信網路社群、簡訊或陌生人推薦的投資管道，正規投資管道不會要求投資人將現金交給所謂「專員」或實施「線下代操」，亦不會要求簽署不公開的保密協定，民眾如遇疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話或向鄰近警察機關尋求協助查證，切勿急於提領或轉帳匯款