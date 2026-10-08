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「中國男星」缺錢花？彰化57歲女陷網戀差點被騙2萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市57歲陳姓女子在網路結識一名自稱中國男星的男網友，雙方互動熱絡後，對方即以生活開銷為由，要求匯款2萬元。陳女深信不疑，前往郵局準備匯款，幸好警方及時趕抵，經耐心勸說成功阻止，保住2萬元。

彰化分局民族路派出所員警蘇冠鴻、孫祺雯日前下午執行勤區查察勤務，接獲彰化府前郵局通報有民眾疑似遭詐，立即前往協助查證。

警方了解，陳女日前透過網路認識自稱中國男星的男子，雙方持續聯繫且互動親暱，逐漸對對方產生信任。男子隨後以日常生活開銷為由，要求陳女匯款2萬元，陳女不疑有他，前往郵局準備匯款。

員警察覺雙方從未見面，對方卻已以生活費名義要求金錢，資金用途及真實身分均有疑點，立即向陳女分析「假交友詐財」手法，提醒詐騙集團常透過網路交友建立感情，取得信任後再以生活費、急用、醫療等理由索取金錢，經員警耐心說明後，陳女才警覺，打消匯款念頭。

彰化分局呼籲，網路交友務必提高警覺，「沒見過面、先談感情、再要求匯款」就是重要警訊，切勿因對方自稱名人、藝人而降低戒心。遇可疑情形可撥打110查證，或至內政部警政署「打詐儀表板」查詢最新詐騙案例。

彰化市57歲陳姓女子結識一名自稱中國男星的男網友，對方以生活開銷為由，要求匯款2萬元。陳女深信不疑，前往郵局準備匯款，幸好警方及時趕抵勸說才未失金。圖／警方提供
彰化市57歲陳姓女子結識一名自稱中國男星的男網友，對方以生活開銷為由，要求匯款2萬元。陳女深信不疑，前往郵局準備匯款，幸好警方及時趕抵勸說才未失金。圖／警方提供

網戀 彰化 郵局

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