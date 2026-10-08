「台版地面師」盜領1.4億獨居者遺產 主謀蔡尚岳二審加重改判20年徒刑

台版「地面師」詐團主謀蔡尚岳結合里長偽造代筆遺囑，盜領獨居長者遺產，行賄民間公證人、律師蔡鴻燊認證遺囑，詐騙高達1億4925萬元，一審依貪汙等罪判蔡尚岳14年、蔡鴻燊25年徒刑。案經上訴，台灣高等法院上周四維持判蔡鴻燊25年徒刑，另於今日改判蔡尚岳20年徒刑，褫奪公權5年，並沒收2220萬6705元犯罪所得，可上訴。

同案被告亦是集團「二當家」王煜堤一審判刑10年，高院今改判處8年徒刑，褫奪公權2年，沒收位於台北市的地下停車位、2605萬餘元犯罪所得。

蔡尚岳2021年間從永和里長鄧長安口中得知陳姓老婦死亡，無人繼承遺產，偽造代筆遺囑，讓妻子林緻菱擔任見證人兼代筆人，再找人擔任受遺贈人，辦土地移轉登記，設定不動產抵押權貸款、出售，賺取1578萬餘元。

蔡尚岳再以相同手法成功詐取108歲往生的仲姓人瑞的存款、不動產1740萬餘元，蔡有了兩次經驗，食髓知味，透過旗下不動產開發公司，尋找可詐騙的往生者不動產。

檢方追查，蔡尚岳指示公司員工以台北市地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊作為「案源」，夫妻倆透過中山分局建國派出所警員駱勁達、原任職警專卻兼當AV男優的書記官游立綸、戶籍員葉濬誼，確認被繼承人的戶籍資料後，再由員工「實地勘察」不動產，篩選可詐騙標的。

蔡尚岳和王煜堤一邊指示員工找標的，一邊尋覓擔任代筆遺囑的受遺贈人、見證人，透過員工偕同「民間公證人」律師蔡鴻燊完成代筆遺囑聲明書認證。員工再持不實遺囑、認證聲明書、申辦繼承文件，辦理不動產所有權移轉登記，並提領被繼承人存款。

檢方統計有11起詐領獨居老人遺產案，7件既遂、4件未遂，其中詐騙案最高金額為5580萬餘元，全案不法所得1億4925萬4298元。

蔡尚岳認罪，一審判決14年徒刑；蔡鴻燊堅不認罪，一審認為蔡鴻燊明知代筆遺囑及結婚證書均不實，卻違背職務護航，犯貪汙罪明確，認定他收賄890萬元，重判25年徒刑，是本案判刑最重的被告。

蔡鴻燊得知一審判決嚎啕大哭，哭聲淒厲不止，嚷嚷「天啊」、「我真的不知道」等語。案件上訴高院審理時，蔡鴻燊也曾崩潰哭泣表示「我是冤枉的」，稱自己從頭到尾不知情，是集團聯合來編造謊言讓他誤入陷阱。

高院認為蔡鴻燊上訴仍否認犯行，但他短期間內連續辦理多件立遺囑人已死亡後才提出的見證人聲明書認證，案件來源、人員組合及運作模式高度雷同，且多次出現相同見證人反覆參與不同遺囑案件、同一案件製作不同版本遺囑、見證人明顯不知文件內容、事後反悔或否認見證事實等異常情形，蔡鴻燊均未合理查證或處理，反持續配合辦理認證，不符執業公證人應有的注意義務，維持一審判決。