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日本威士忌買低賣高穩賺？7旬翁險領270萬 警設局逮48歲女車手

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

70歲黃姓老翁在網路認識陌生網友，對方鼓吹投資日本高價威士忌，聲稱大量購入後再等待行情上漲轉售，就能賺取價差。黃翁信以為真，9月22日前往台北市大安區銀行準備一次領出270萬元，行員察覺異常報警；警方攔下款項後與黃翁合作設局，逮捕來取錢的48歲蔡姓女車手

警方調查，黃翁透過網路社群平台認識網友，雙方一段時間互動後，對方開始介紹威士忌投資，主打「保證獲利」，並以一款具有收藏價值的日本品牌威士忌「響30年」為標的，宣稱先以大筆資金購買，日後等價格上漲即可轉手獲利。

黃到銀行要提領270萬元現金，行員關懷詢問時，他表示錢要拿來「投資珍藏威士忌」。大安警分局羅斯福路派出所巡佐黃國璋、警員鄭又菱獲報到場，詢問交易方式及對象後，認為符合假投資詐騙特徵，向黃分析相關案例，才讓他打消提款念頭。

警方隨即組成專案小組，請黃繼續與詐團聯繫，佯裝照原計畫面交。48歲蔡姓女子依約現身準備收取款項時，埋伏在附近的便衣員警立即上前將她壓制逮捕，並查扣相關證物。警方詢後依詐欺罪嫌將蔡女移送台北地檢署偵辦，並持續追查幕後共犯。

警方關懷黃姓老翁提款原因。記者廖炳棋／翻攝
警方關懷黃姓老翁提款原因。記者廖炳棋／翻攝

警員鄭又菱、巡佐黃國璋。記者廖炳棋／翻攝
警員鄭又菱、巡佐黃國璋。記者廖炳棋／翻攝

警方逮捕車手。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕車手。記者廖炳棋／翻攝

威士忌 車手 日本 詐騙 價差

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