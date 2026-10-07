台東七旬翁戀愛暈船 網戀「馬來西亞女」險匯6萬元

台東市七旬謝姓男子日前透過網路認識一名自稱來自馬來西亞的女子，雙方每天傳訊息聊天，女子以噓寒問暖方式與謝男培養感情。交往一個多月後，女子更表示自己已經搭機抵達台灣，準備與謝男見面，沒想到見面前卻以各種理由要求謝男先匯款6萬元，謝男赴銀行辦理匯款時，遭行員察覺有異，及時通報警方，成功保住6萬元。

寶桑派出所警員黃子芸、楊紫彬接獲華南銀行台東分行行員通報，指一名七旬男子準備辦理匯款，過程疑似遭遇詐騙，警方立即到場了解。警方調查，女子先透過長時間聊天建立信任，待謝男卸下戒心後，進一步以「已經抵台、準備見面」為由，要求謝男將6萬元匯至指定帳戶。

警方向謝男說明，網路交友詐騙常先培養感情，再以見面、機票、交通費、保證金等理由要求匯款，甚至可能持續編造不同名目索取款項。經警方及行員耐心勸說，謝男終於察覺情況不對，當場放棄匯款，成功守住辛苦積蓄。

台東警分局提醒，網路交友即使認識一段時間，只要對方開始涉及金錢、要求匯款，就應提高警覺，先確認對方身分及說法，切勿因感情投入而失去戒心；若無法判斷真偽，可撥打165反詐騙專線查詢。