車典當沒過戶慘變詐騙集團提款工具 車主還背145件欠費

行政執行署彰化分署近日強力執行交通專案，發現一名施姓義務人名下未過戶的車輛，竟遭詐騙集團吸納作為提款、取款的犯罪工具，導致施男捲入刑事案件，且該車流落在外更累積 145件交通稅罰，連同獨資商號欠款總計高達 34萬多元。 彰化分署多次派員現場催繳並積極調查財產後，施男日前已主動到場說明，並成功申請分期清償。

施男表示，這輛欠稅車是他在2017年間因為經商不善，為了周轉拿去當舖借錢。後來因為無力還款，當舖取得車子所有權後把車賣掉，但是新車主沒有依法辦理過戶登記。

這輛車之後被轉手了好幾次，雖然早就不在他手上，但車籍名字還是登記在他名下，才會陸續衍生出汽車燃料使用費、使用牌照稅及交通違規罰鍰等案件。施男坦言，直到2025年間接到警方通知到案，才知道車子變成了詐騙集團的工具，他對此深感懊悔，表示如果早知道會惹出這麼嚴重的法律後果，當年絕對不會把車拿去典當。

彰化分署指出，此義務人到案後展現面對債務的悔意與誠意，為兼顧法律執行力與義務人經濟負擔，最終核准施男的分期繳納方案，以每個月繳納2萬元，預計分18期把全部欠款繳清。彰化分署呼籲所有車主，車輛如果經過質押、轉讓或不再使用，務必依法到監理機關辦理過戶或報廢手續，切勿私下讓渡或放任車子流落在外。