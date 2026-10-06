退休警察也被騙！84歲翁陷網戀差點被「親愛的」騙走2萬元

「我是退休警察，怎麼可能被騙？」彰化市84歲王姓老翁墜入網戀，以「親愛的」互稱，對方則以投資為由要求匯款2萬元，當他前往超商準備匯款時，員警據報前往勸導，他卻自認是退休警察，不可能被騙，員警耐心說明，才驚覺竟落入「假交友、真詐財」陷阱。

彰化分局大埔派出所所長蔡騏宇、警員廖韋晶及何佳憲巡邏時，接獲轄內全家便利商店店員通報，表示店內有一名老翁長時間在ATM前操作，神情及行為疑似遭遇詐騙，警方立即趕赴現場。

員警到場時，王姓老翁正手持手機站在ATM前操作，見到員警隨即將手機收起，並抗拒詢問，對於匯款用途更是說法反覆，一下表示要購買保養品，一下又說是要跟朋友投資。

員警不斷關心詢問，他仍深信不可能被騙，甚至自信地向警方表示：「我退休前就是警察，怎麼可能會被騙！」並不願透露與對方的聯繫內容。

經蔡騏宇持續從關懷王翁近期生活及匯款原因，他終於卸下心防，透露自己近期與一名暱稱「美雲」的女網友頻繁聯繫，雙方還以「親愛的」互稱。

警方說，「美雲」先對王翁噓寒問暖、溫馨陪伴等方式，逐步取得信任，待雙方建立感情後，再以投資美金、購買生活用品等理由，誘使王翁匯款2萬元至指定帳戶，正是典型的「假交友、真詐財」手法。

員警除向王翁說明詐騙手法，並聯繫他家人共同關懷，他這才驚覺可能已落入詐騙圈套，當場打消匯款念頭，守住辛苦存下的老本。

警方表示，詐騙集團鎖定的並不只是一般民眾，即使具有警察工作經驗，也可能因對方長時間培養感情、取得信任而掉入陷阱。詐騙手法不斷翻新，民眾只要遇到涉及「投資」、「匯款」、「購買點數」或要求提供個人金融資訊等情況，都應提高警覺，切勿因自認具備豐富社會經驗而輕忽。如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證。