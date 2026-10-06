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「台版Jisoo」歐俞彤詐158億二審改判18年 盼儘速發監執行
假出金詐騙集團「美樂公司」女首腦歐俞彤日前二審依組織犯罪、詐欺取財多罪判處有期徒刑18年，歐女羈押期限本月15日屆滿，台灣高等法院今召開訊問庭，歐女辯護律師說，歐女另案遭判刑9月確定，盼能儘速入監，檢方主張歐女應延長羈押，法官庭末諭知候核辦，歐女是否延長羈押？近期由合議庭評議裁定。
現年24歲的歐俞彤原是飯局妹，因外形神似韓星金智秀有「台版Jisoo」之稱；她與竹聯幫弘仁會組長男友吳漢威成立美樂公司與跨國詐團合作，再以假出金手法誘騙被害人持續投入資金，吳漢威潛逃出境，已發布通緝。
一審判決指出，美樂公司架設2230個假投資網站及手機APP，在社群及通訊軟體刊登投資廣告，誘騙被害人面交或匯款，詐騙金額158億元、共5082人受害；檢方2025年4月起訴80人，一審被告分別判處2年至24年不等有期徒刑，高院上月30日二審宣判，歐俞彤依185條罪判應執行有期徒刑18年。全案仍可上訴。
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