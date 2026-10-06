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網友稱缺遺產稅費用 台中男子陷網戀陷阱險遭詐60萬

中央社／ 台中6日電

台中林姓男子認識自稱香港籍的女網友後談網戀，近日對方稱母親過世，缺乏遺產稅等費用向他借款。林男日前到銀行要匯款，行員發現有異，經員警到場確認為詐騙手法，成功阻詐。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所警員2日上午10時多接獲轄內合作金庫行員報案稱，有男子欲轉匯大額款項，疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，60多歲的林姓男子數月前在網路上，認識1名自稱香港籍暱稱「小娟」的網友，雙方開始談起網戀，今年9月底女網友稱母親過世，因缺乏房屋過戶及遺產稅等費用，向林男商借港幣15萬元（約新台幣60萬餘元），事後規劃來台與林男共同生活。

林男當天到住家附近的銀行欲匯款至對方指定帳戶，幸行員發現有異報案，經警方到場協助查證收款戶名，確認為詐團手法，並向林男舉例相關詐騙案例，他才相信自己險遭詐騙、取消匯款，向警方與行員致謝。

台中 網戀 遺產稅

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