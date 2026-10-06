聽新聞
0:00 / 0:00
網友稱缺遺產稅費用 台中男子陷網戀陷阱險遭詐60萬
台中林姓男子認識自稱香港籍的女網友後談網戀，近日對方稱母親過世，缺乏遺產稅等費用向他借款。林男日前到銀行要匯款，行員發現有異，經員警到場確認為詐騙手法，成功阻詐。
台中市警局太平分局今天表示，太平派出所警員2日上午10時多接獲轄內合作金庫行員報案稱，有男子欲轉匯大額款項，疑似遭到詐騙，請警方前往協助。
經員警到場了解，60多歲的林姓男子數月前在網路上，認識1名自稱香港籍暱稱「小娟」的網友，雙方開始談起網戀，今年9月底女網友稱母親過世，因缺乏房屋過戶及遺產稅等費用，向林男商借港幣15萬元（約新台幣60萬餘元），事後規劃來台與林男共同生活。
林男當天到住家附近的銀行欲匯款至對方指定帳戶，幸行員發現有異報案，經警方到場協助查證收款戶名，確認為詐團手法，並向林男舉例相關詐騙案例，他才相信自己險遭詐騙、取消匯款，向警方與行員致謝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。