影／休假警台南玩高鐵站見疑詐騙集團車手提款 上前壓制逮人

高鐵台南站中午12時10分左右有兩個人在站內扭打拉扯，一路打到車站出口，駐站員警獲報在4號出口前發現兩人，地上散落許多紙鈔，壓制對方的是休假到台南玩的板橋分局林姓偵查員，他稱看到疑似詐騙車手提款、上前詢問對方就逃跑，才會追捕壓制，一旁民眾圍觀拍照。

鐵路警察局高雄分局表示，提款的39歲蔡姓男子無法說明金錢來源，警方依詐欺罪現行犯逮捕，犯罪事實及涉案情節仍待進一步釐清，訊問後將移送台南地檢署偵辦。

警方說，林姓男子是新北市政府警察局板橋分局休假員警，現場與葉姓嫌疑人扭打成一團，林稱葉嫌於置物櫃提領現金，疑似為車手，遂上前詢問，葉嫌旋即轉身逃跑，林民立即追趕壓制，等待高雄分局員警到場。

不過記者電話詢問鐵路警察高雄分局葉姓男子有何說法、到底提領了多少錢。直到發稿高雄分局都還沒有回應。

警方表示，為違法組織提款不是打工、幫忙領錢就是共犯，呼籲拒絕任何「輕鬆賺錢、代領現金、面交取款」的高薪打工誘惑，不當車手、不借帳戶、不點可疑連結，若遇可疑情況，撥打165反詐騙專線或電110求證。

蔡姓男子涉嫌充當詐騙集團車手被捕。圖／取自警方群組