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「想要+1」當心被詐團盯上！競選小物正夯 可疑帳號誘加LINE

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

選舉將近話題升溫，社群平台近期出現不少政治人物競選、應援小物，網友留言「想要＋1」索取，刑事局卻發現有可疑帳號混入留言區，主動私訊網友要求「加我LINE」、「抓圖給我」。警方目前雖尚未接獲實際被害案件，但研判可能是利用熱門人物及免費小物引流，再透過假物流、假客服等方式竊取個資或金融資料。

刑事局表示，近期檢視相關社群貼文時發現，部分帳號會特別鎖定留言索取競選小物的網友，主動要求轉往LINE聯繫；如果進一步查看對方帳號公開內容，又發現其平時張貼內容與原本的政治人物、小物貼文沒有明顯關聯，使用情形出現異常。

警方研判，這類手法可能延續過去「免費贈物」及假網拍模式，先利用限量競選小物、熱門政治人物或共同興趣吸引民眾，再以確認寄送地址、支付運費等理由，傳送假物流或認證網址。

民眾一旦點入連結，後續可能再被要求進行「實名認證」、「金流認證」或處理「帳戶驗證失敗」，甚至被誘導操作網路銀行、ATM，提供付款碼、無卡提款QR Code、銀行帳戶或簡訊驗證碼。

類似利用熱門人物及贈品引流的手法過去已有前例。今年曾出現政治人物照片遭冒用，製作假投資廣告或假贈品訊息；9月底網路也流傳冒用名人名義「贈書」，再要求民眾加入LINE領取的詐騙訊息。

刑事局強調，目前尚未發現有人因索取這波競選、應援小物實際遭詐，因此現階段屬提前示警；若留言「＋1」後，突然有陌生帳號要求改到LINE聯繫，或傳來不明物流、認證網址，最好先停止操作並查證。

競選小物正夯，警方懷疑有可疑帳號誘騙民眾加LINE。記者廖炳棋／翻攝
競選小物正夯，警方懷疑有可疑帳號誘騙民眾加LINE。記者廖炳棋／翻攝

LINE 詐團 刑事局

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