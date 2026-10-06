快訊

大陸人支持武統台灣？美最新民調曝光 77%支持先打金門馬祖

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

有毒陽剛文化造孽？康乃爾大學集體性侵案的校園黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

退伍職軍提供臉書等帳號給詐團 16人受騙逾百萬南檢起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓退伍職業軍人涉嫌提供臉書、遊戲及購物會員帳號給詐騙集團使用，詐團以解除扣款、ETC欠費、包裹地址錯誤等手法行騙16人逾108萬元，將被害人匯款、遭盜刷款項轉成遊戲點數、電子禮券，再出售牟利；台南地檢署認定陳是詐團共犯，依詐欺取財及洗錢等罪嫌起訴。

起訴書指出，陳姓男子原為職業軍人，2023年2月1日退伍後，在嘉義市西區住處陸續提供以自己手機門號註冊、綁定的臉書、「豪神娛樂城」、智冠科技、OPEN POINT及PChome等會員帳號，供詐騙集團使用。

檢方調查，詐團2023年3月16日假冒流浪動物園區員工，打電話向呂姓被害人謊稱遭駭客入侵，會持續扣款，須依指示解除設定，再由另一成員透過LINE冒充銀行行員，聲稱協助處理；呂依指示接連轉帳14筆、共15萬元至虛擬帳戶，款項經陳名下智冠會員帳號購買MyCard點數，再儲值至遊戲中使。

詐團另以陳名義的臉書帳號刊登低價出售遊戲點數訊息，有人看到「8折」優惠，或以2萬元可買到3萬5000元遊戲點數等說詞而匯款，事後卻遭封鎖，才驚覺受騙；這些款項也被轉為遊戲儲值使用，藉此掩飾、隱匿犯罪所得去向。

另有多名被害人在2023年6月間，收到冒用「遠通電收」名義發送的欠費簡訊，不疑有他點入假網站，輸入個資、信用卡卡號及簡訊驗證碼後，便遭集團盜刷，用以購買超商雲端開心卡或連鎖賣場電子禮券，再儲值至陳的OPEN POINT帳號、會員帳號。

其中，張姓被害人遭接連盜刷10萬元、20萬元，共30萬元，其他人也有遭盜刷5萬元、15萬元等，陳姓退伍軍人將電子禮券出售給不知情第三人牟利，掩飾款項來源及去向。

集團另假冒黑貓宅急便，發送包裹收件地址錯誤簡訊，誘騙民眾點數不實網址，輸入信用卡資訊，或冒充中華電信，謊稱點數即將到期，再盜刷購買電子禮券、遊戲點數；陳2023年7月還透過Telegram向古姓被害人佯稱，可用1000顆泰達幣出售雲端開心卡，古將虛擬貨幣轉入指定電子錢包後，卻未收到禮券。

檢察官陳擁文偵訊時，陳姓退伍軍人承認提供部分手機門號供集團使用、協助接收驗證碼，並承認詐欺、洗錢犯行；但古姓男子部分否認犯行，辯稱對方是因其他案件及債務糾紛關係，故意提告，要讓他去開庭在法院堵他。

檢方依據被害人指述、轉帳與信用卡交易明細、會員儲值紀錄、對話截圖及電子錢包分析等證據，認定陳與集團成員有犯意聯絡、行為分擔，應論共同正犯，被害人損失逾108萬元；陳一行為涉及詐欺及洗錢，依詐欺取財、洗錢等罪嫌提起公訴，請求從較重的洗錢罪處斷。

陳姓退伍職業軍人涉嫌提供臉書、遊戲及購物會員帳號給詐騙集團使用，將被害人匯款、遭盜刷款項轉成遊戲點數、電子禮券，再出售牟利。聯合報系資料照
陳姓退伍職業軍人涉嫌提供臉書、遊戲及購物會員帳號給詐騙集團使用，將被害人匯款、遭盜刷款項轉成遊戲點數、電子禮券，再出售牟利。聯合報系資料照

詐團 退伍 詐騙集團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

繳停車費120元變15萬！假欠費通知藏陷阱 記3招守住荷包

影／竹聯幫堂主父子聯手洗錢 收受詐欺及地下博弈集團贓款金流逾4.2億

華訊電能涉吸金逾2.19億 執行長遭起訴求刑16年

親友LINE傳投票連結別急著點 屏東9月盜帳號案暴增137件 中高齡最危險

相關新聞

退伍職軍提供臉書等帳號給詐團 16人受騙逾百萬南檢起訴

陳姓退伍職業軍人涉嫌提供臉書、遊戲及購物會員帳號給詐騙集團使用，詐團以解除扣款、ETC欠費、包裹地址錯誤等手法行騙16人逾108萬元，將被害人匯款、遭盜刷款項轉成遊戲點數、電子禮券，再出售牟利；台南地檢署認定陳是詐團共犯，依詐欺取財及洗錢等罪嫌起訴。

團購葡萄汁投資可享500%分潤？7旬婦險被騙豐原警銀阻詐

台中一名七旬婦人日前到豐原區某銀行要街匯款2萬元，表明是要購買商品，行員關懷詢問發現婦人對購買品項內容說法反覆、細節也交代不清，立即啟動防詐機制，透過QR Code通報警方協助；警方檢視她手機對話內容發現，對方以「高報酬、低風險」等話術吸引呂婦投入資金，聲稱團購葡萄汁即可獲得高達500％分潤，透過LINE不斷引導、催促她快匯款，警銀及時揭穿假投資詐騙，成功保住婦人積蓄。

影／竹聯幫堂主父子聯手洗錢 收受詐欺及地下博弈集團贓款金流逾4.2億

竹聯幫戴姓堂主涉嫌與兒子聯手經營「代收代付」洗錢水房，將洗錢機房堂口設於正規化妝品貿易公司，透過29間人頭公司帳戶層層轉匯，將詐欺、博弈款項換成外幣匯往境外，不法金流高達4億2千萬元；台南市刑事警察大隊三波行動共查獲36人，戴姓父子分別依20萬、5萬元交保。

親友LINE傳投票連結別急著點 屏東9月盜帳號案暴增137件 中高齡最危險

「拍謝！親戚家孩子參加繪畫比賽，連結投7號一票，謝謝！」LINE好友傳來繪畫比賽拉票訊息，小心讓自己的帳號被詐騙集團盜用。近期「幫忙投票」老詐騙手法重出江湖，假借繪畫比賽誘使民眾點釣魚網站，再要求輸入LINE綁定電話及認證碼。屏東縣警局統計，今年1至9月此類通報案件317件，9月單月通報高達137件，占前9月逾4成，明顯暴增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。