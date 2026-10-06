退伍職軍提供臉書等帳號給詐團 16人受騙逾百萬南檢起訴

陳姓退伍職業軍人涉嫌提供臉書、遊戲及購物會員帳號給詐騙集團使用，詐團以解除扣款、ETC欠費、包裹地址錯誤等手法行騙16人逾108萬元，將被害人匯款、遭盜刷款項轉成遊戲點數、電子禮券，再出售牟利；台南地檢署認定陳是詐團共犯，依詐欺取財及洗錢等罪嫌起訴。

起訴書指出，陳姓男子原為職業軍人，2023年2月1日退伍後，在嘉義市西區住處陸續提供以自己手機門號註冊、綁定的臉書、「豪神娛樂城」、智冠科技、OPEN POINT及PChome等會員帳號，供詐騙集團使用。

檢方調查，詐團2023年3月16日假冒流浪動物園區員工，打電話向呂姓被害人謊稱遭駭客入侵，會持續扣款，須依指示解除設定，再由另一成員透過LINE冒充銀行行員，聲稱協助處理；呂依指示接連轉帳14筆、共15萬元至虛擬帳戶，款項經陳名下智冠會員帳號購買MyCard點數，再儲值至遊戲中使。

詐團另以陳名義的臉書帳號刊登低價出售遊戲點數訊息，有人看到「8折」優惠，或以2萬元可買到3萬5000元遊戲點數等說詞而匯款，事後卻遭封鎖，才驚覺受騙；這些款項也被轉為遊戲儲值使用，藉此掩飾、隱匿犯罪所得去向。

另有多名被害人在2023年6月間，收到冒用「遠通電收」名義發送的欠費簡訊，不疑有他點入假網站，輸入個資、信用卡卡號及簡訊驗證碼後，便遭集團盜刷，用以購買超商雲端開心卡或連鎖賣場電子禮券，再儲值至陳的OPEN POINT帳號、會員帳號。

其中，張姓被害人遭接連盜刷10萬元、20萬元，共30萬元，其他人也有遭盜刷5萬元、15萬元等，陳姓退伍軍人將電子禮券出售給不知情第三人牟利，掩飾款項來源及去向。

集團另假冒黑貓宅急便，發送包裹收件地址錯誤簡訊，誘騙民眾點數不實網址，輸入信用卡資訊，或冒充中華電信，謊稱點數即將到期，再盜刷購買電子禮券、遊戲點數；陳2023年7月還透過Telegram向古姓被害人佯稱，可用1000顆泰達幣出售雲端開心卡，古將虛擬貨幣轉入指定電子錢包後，卻未收到禮券。

檢察官陳擁文偵訊時，陳姓退伍軍人承認提供部分手機門號供集團使用、協助接收驗證碼，並承認詐欺、洗錢犯行；但古姓男子部分否認犯行，辯稱對方是因其他案件及債務糾紛關係，故意提告，要讓他去開庭在法院堵他。

檢方依據被害人指述、轉帳與信用卡交易明細、會員儲值紀錄、對話截圖及電子錢包分析等證據，認定陳與集團成員有犯意聯絡、行為分擔，應論共同正犯，被害人損失逾108萬元；陳一行為涉及詐欺及洗錢，依詐欺取財、洗錢等罪嫌提起公訴，請求從較重的洗錢罪處斷。