社群平台出現民眾分享政治人物相關競選、應援小物，以「免費贈送」及共同興趣降低戒心，再逐步導向假物流、假客服或假認證程序。圖：刑事局提供

近期社群平台出現民眾分享政治人物相關競選、應援小物，引發網友留言詢問及索取。刑事警察局發現，有可疑社群帳號趁機在留言區主動接觸留言「想要+1」的民眾，並以「加我LINE」、「抓圖給我」等話術，要求轉往LINE私下聯繫；經檢視該社群帳號公開資訊，另有張貼與原貼文無關內容，帳號使用情形具有異常特徵。

刑事局指出，目前尚未接獲民眾因索取該類競選小物而遭詐騙的被害案件，然而依過往假網拍、免費贈物等詐騙模式研判，詐騙集團可能利用熱門人物、時事話題或限量小物吸引民眾互動，再以「確認寄送資料」等理由引導加入LINE，後續可能提供不明網址，並以「支付運費」、「實名制認證」、「金流認證」或「帳戶驗證失敗」等話術，誘使民眾提供個人或金融資料。

刑事局提醒，此類手法可能先以「免費贈送」及共同興趣降低戒心，再逐步導向假物流、假客服或假認證程序。民眾如遇對方要求操作網路銀行、ATM、提供無卡提款QR Code、付款碼，甚至要輸入銀行帳戶資料、簡訊驗證碼（OTP）等相關事涉個資資訊，應立即停止操作；尤其「留言+1後要求加LINE」、「提供陌生物流或認證網址」等情形，更應提高警覺。

刑事局呼籲，詐騙話術會隨熱門事件快速變化，目前雖尚未發現實際被害案件，仍應提前辨識異常引流行為。如遇可疑情形，可撥打165反詐騙諮詢專線或瀏覽165打詐儀錶板查證；民眾亦可將「165防騙宣導」官方LINE帳號加入好友，免費下載防詐貼圖並掌握最新詐騙資訊。

本文章來自《桃園電子報》。原文：假送競選小物！留言+1遭引導加LINE 最新詐騙手法曝