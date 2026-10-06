團購葡萄汁投資可享500%分潤？7旬婦險被騙豐原警銀阻詐

台中一名七旬婦人日前到豐原區某銀行要街匯款2萬元，表明是要購買商品，行員關懷詢問發現婦人對購買品項內容說法反覆、細節也交代不清，立即啟動防詐機制，透過QR Code通報警方協助；警方檢視她手機對話內容發現，對方以「高報酬、低風險」等話術吸引呂婦投入資金，聲稱團購葡萄汁即可獲得高達500％分潤，透過LINE不斷引導、催促她快匯款，警銀及時揭穿假投資詐騙，成功保住婦人積蓄。

豐原警分局豐原派出所警員楊承諺、黃方峦於9月29日上午11時24分接獲銀行通報指稱，有民眾疑似遭到詐騙，立即趕赴現場了解。員警到場後，在78歲婦人同意下查看手機LINE對話內容，發現婦人所稱的「購物」，實際上竟是對方以投資獲利為餌設下的詐騙陷阱。

警方檢視對話內容發現，對方先以「高報酬、低風險」等話術吸引呂婦投入資金，聲稱團購葡萄汁即可獲得高達500％分潤，並透過LINE不斷引導、催促她快匯款，期間還進一步誘導她下載投資虛擬貨幣APP，整體手法與常見的「假投資詐騙」模式高度相似。

員警說明假投資詐騙的常見手法，提醒詐騙集團經常先以高額獲利、保證分潤等話術取信，再透過假投資平台、LINE群組或專人指導，逐步誘騙被害人投入更多資金。員警並陪同婦人逐一比對LINE對話內容，讓原本深信對方說詞的婦人終於察覺不對，驚覺自己險些掉入詐騙陷阱，當場停止匯款，警方與銀行通力合作，成功在款項匯出前攔阻，守住她2萬元積蓄。

豐原派出所長黃登貴表示，詐騙集團常利用「高報酬、低風險」、「保證獲利」等話術誘騙民眾投資，甚至以團購、虛擬貨幣等名義包裝詐騙手法，民眾若遇陌生人介紹投資或要求匯款，務必提高警覺，切勿因一時心急或輕信對方說詞而匯出款項。如有任何疑問，可撥打110、165反詐騙專線查證，或就近向警察機關求助，共同守護自身財產安全。