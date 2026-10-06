快訊

獨／南投「海盜村」開幕7年突歇業！網友：看到停業才知道有這地方

早不該讓他飛！杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀卻一路過關

捕獲58歲野生張敏！淡出演藝圈26年 零濾鏡真實狀態流出

聽新聞
0:00 / 0:00

團購葡萄汁投資可享500%分潤？7旬婦險被騙豐原警銀阻詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名七旬婦人日前到豐原區某銀行要街匯款2萬元，表明是要購買商品，行員關懷詢問發現婦人對購買品項內容說法反覆、細節也交代不清，立即啟動防詐機制，透過QR Code通報警方協助；警方檢視她手機對話內容發現，對方以「高報酬、低風險」等話術吸引呂婦投入資金，聲稱團購葡萄汁即可獲得高達500％分潤，透過LINE不斷引導、催促她快匯款，警銀及時揭穿假投資詐騙，成功保住婦人積蓄。

豐原警分局豐原派出所警員楊承諺、黃方峦於9月29日上午11時24分接獲銀行通報指稱，有民眾疑似遭到詐騙，立即趕赴現場了解。員警到場後，在78歲婦人同意下查看手機LINE對話內容，發現婦人所稱的「購物」，實際上竟是對方以投資獲利為餌設下的詐騙陷阱。

警方檢視對話內容發現，對方先以「高報酬、低風險」等話術吸引呂婦投入資金，聲稱團購葡萄汁即可獲得高達500％分潤，並透過LINE不斷引導、催促她快匯款，期間還進一步誘導她下載投資虛擬貨幣APP，整體手法與常見的「假投資詐騙」模式高度相似。

員警說明假投資詐騙的常見手法，提醒詐騙集團經常先以高額獲利、保證分潤等話術取信，再透過假投資平台、LINE群組或專人指導，逐步誘騙被害人投入更多資金。員警並陪同婦人逐一比對LINE對話內容，讓原本深信對方說詞的婦人終於察覺不對，驚覺自己險些掉入詐騙陷阱，當場停止匯款，警方與銀行通力合作，成功在款項匯出前攔阻，守住她2萬元積蓄。

豐原派出所長黃登貴表示，詐騙集團常利用「高報酬、低風險」、「保證獲利」等話術誘騙民眾投資，甚至以團購、虛擬貨幣等名義包裝詐騙手法，民眾若遇陌生人介紹投資或要求匯款，務必提高警覺，切勿因一時心急或輕信對方說詞而匯出款項。如有任何疑問，可撥打110、165反詐騙專線查證，或就近向警察機關求助，共同守護自身財產安全。

一名7旬婦人險陷假投資詐騙案，豐原警方和銀行人員及時阻詐。圖／警方提供
一名7旬婦人險陷假投資詐騙案，豐原警方和銀行人員及時阻詐。圖／警方提供

團購 豐原 詐騙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

富邦人壽攜手高科大深化產學合作 三年累計逾600位學生受惠

香港60歲女文員墜加密貨幣騙局 半年失財274萬美元

香港又現大宗金額電詐案 婦人被騙近8600萬元

親友LINE傳投票連結別急著點 屏東9月盜帳號案暴增137件 中高齡最危險

相關新聞

團購葡萄汁投資可享500%分潤？7旬婦險被騙豐原警銀阻詐

台中一名七旬婦人日前到豐原區某銀行要街匯款2萬元，表明是要購買商品，行員關懷詢問發現婦人對購買品項內容說法反覆、細節也交代不清，立即啟動防詐機制，透過QR Code通報警方協助；警方檢視她手機對話內容發現，對方以「高報酬、低風險」等話術吸引呂婦投入資金，聲稱團購葡萄汁即可獲得高達500％分潤，透過LINE不斷引導、催促她快匯款，警銀及時揭穿假投資詐騙，成功保住婦人積蓄。

影／竹聯幫堂主父子聯手洗錢 收受詐欺及地下博弈集團贓款金流逾4.2億

竹聯幫戴姓堂主涉嫌與兒子聯手經營「代收代付」洗錢水房，將洗錢機房堂口設於正規化妝品貿易公司，透過29間人頭公司帳戶層層轉匯，將詐欺、博弈款項換成外幣匯往境外，不法金流高達4億2千萬元；台南市刑事警察大隊三波行動共查獲36人，戴姓父子分別依20萬、5萬元交保。

親友LINE傳投票連結別急著點 屏東9月盜帳號案暴增137件 中高齡最危險

「拍謝！親戚家孩子參加繪畫比賽，連結投7號一票，謝謝！」LINE好友傳來繪畫比賽拉票訊息，小心讓自己的帳號被詐騙集團盜用。近期「幫忙投票」老詐騙手法重出江湖，假借繪畫比賽誘使民眾點釣魚網站，再要求輸入LINE綁定電話及認證碼。屏東縣警局統計，今年1至9月此類通報案件317件，9月單月通報高達137件，占前9月逾4成，明顯暴增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。