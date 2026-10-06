影／竹聯幫堂主父子聯手洗錢 收受詐欺及地下博弈集團贓款金流逾4.2億

竹聯幫戴姓堂主涉嫌與兒子聯手經營「代收代付」洗錢水房，將洗錢機房堂口設於正規化妝品貿易公司，透過29間人頭公司帳戶層層轉匯，將詐欺、博弈款項換成外幣匯往境外，不法金流高達4億2千萬元；台南市刑事警察大隊三波行動共查獲36人，戴姓父子分別依20萬、5萬元交保。

台南市刑大偵五隊偵辦博弈詐欺案件，累計有58名被害人，受騙金額共1235萬元；其中損失最多的是周姓被害人，周2023年至2024年間在一間線上博弈娛樂城下注，前後儲值107次賭金，後來賭贏卻無法出金，才驚覺受騙，總計損失166萬元。

警方追查相關被害人被騙款項，發現詐欺集團為躲避司法查緝，採取多層次轉匯手段，被害人血汗錢匯入空殼公司帳戶後，再層層轉匯至人頭公司帳戶，接著透過地下匯兌換成外幣，流向香港、澳門、新加坡、泰國及中國等境外銀行帳戶。

警方組成專案小組偵辦，確認人頭公司在新北市竹聯幫戴姓堂主（55歲）名下，其名下共有29間虛設的人頭公司，他涉嫌與兒子（31歲）聯手，先以新北市二間表面上從事一般商業往來的正規化妝品貿易公司，收受詐欺及地下博弈集團贓款，再利用人頭公司洗錢。

專案小組以大數據分析，查出化妝品貿易公司帳戶金流異常混雜，「代收代付」洗錢總金額逾4億2千萬元；經偵辦一年多，報請檢察官指揮偵辦，自今年3月起北上展開三波聯合搜索及查緝，發現戴將洗錢水房堂口就設在化妝品貿易公司內，5月初逮捕戴姓主嫌父子。

戴姓父子的核心幹部曾姓總會計（53歲）是該集團的軍師，協助將堂口轉型為「大隱於市」的智慧型犯罪模式，聽聞警方行動消息，眼看狀況不對，6月初凌晨出門藏進住家附近大樓躲避查緝，讓警方撲空，至深夜才返家；經專案小組持續埋伏守候，隔天清晨5時許，趁曾準備再次出門時，將他當場拘提到案。

警方三波行動至9月初為止，共查獲36人，查扣現金51萬元、公司登記、報關資料、發票收據、賣匯水單及銷貨單等大批涉案營運帳據，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，分別移送新北、高雄地檢署偵辦；戴姓父親以20萬元、兒子以5萬元交保，曾姓總會計以20萬元交保。大隊長李宏倫指出，將持續秉持「刨根究底、斷絕金流」原則，持續追查犯罪金流及幕後共犯。

警方三波行動至9月初為止，共查獲36人，查扣現金51萬元、公司登記、報關資料、發票收據、賣匯水單及銷貨單等大批涉案營運帳據。記者袁志豪／翻攝

竹聯幫戴姓堂主涉嫌與兒子聯手經營「代收代付」洗錢水房，將詐欺、博弈款項換成外幣匯往境外，不法金流高達4億2千萬元。記者袁志豪／翻攝

竹聯幫戴姓堂主涉嫌與兒子聯手經營「代收代付」洗錢水房，將詐欺、博弈款項換成外幣匯往境外，不法金流高達4億2千萬元。記者袁志豪／翻攝

以戴姓堂主為首的犯罪集團，核心幹部曾姓總會計（53歲）是該集團的軍師，協助將堂口轉型為「大隱於市」的智慧型犯罪模式。記者袁志豪／翻攝