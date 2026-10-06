聽新聞
0:00 / 0:00
親友LINE傳投票連結別急著點 屏東9月盜帳號案暴增137件 中高齡最危險
「拍謝！親戚家孩子參加繪畫比賽，連結投7號一票，謝謝！」LINE好友傳來繪畫比賽拉票訊息，小心讓自己的帳號被詐騙集團盜用。近期「幫忙投票」老詐騙手法重出江湖，假借繪畫比賽誘使民眾點釣魚網站，再要求輸入LINE綁定電話及認證碼。屏東縣警局統計，今年1至9月此類通報案件317件，9月單月通報高達137件，占前9月逾4成，明顯暴增。
屏東縣刑警大隊統計，LINE帳號遭盜用，9月就高達137件報案，其中50歲以上88件、40至50歲27件，顯示中高齡族群是主要受害者。警方指出，這類詐騙通常由已遭盜用親友LINE帳號傳送訊息，假借「幫親戚小孩投票」、「參加繪畫比賽需要衝人氣」等理由，訊息來自熟識親友，容易降低戒心。
警方提醒，當點進連結後，通常會要求輸入手機號碼、簡訊收到認證碼，認證其實是詐騙集團取得LINE帳號控制權的關鍵，一旦交出認證碼，帳號恐遭盜用。
更棘手的是，歹徒取得帳號後，會冒用被害人身分，繼續向好友名單發送相同投票連結，「一個騙一個」，甚至進一步假借急需用錢、代墊款項等理由向親友詐財，若一直沒回應，詐騙集團還會「情勒拉票」等話術出現。警方形容，這類型盜帳號手法，宛若「病毒」，從LINE好友中擴散，侵入生活交友圈。
警方表示，「幫忙投票」並非新手法，過去也曾以寵物票選、攝影比賽、兒童繪畫比賽等名義包裝，核心都是利用親友間的信任取得帳號資料。提醒民眾即使訊息來自熟人，只要附上不明網址，或要求輸入帳號、密碼、手機認證碼，都應先直接聯繫本人確認；若發現帳號異常或已誤填資料，盡快處理並撥打165反詐騙專線查證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。