BNT疫苗詐慈濟10億...外傳扣押金額短少30萬 調查局澄清與事實不符

調查局偵辦律師陳昱瑄與掮客李易儒佯稱有管道購買BNT疫苗，詐騙慈濟基金會3000萬美元，北機站在「天空之樹」豪宅查扣158公斤黃金條、以及9308萬現金，有媒體報導，大批現金於清點入庫時，有短少30萬元，不排除可能遭暗槓；調查局鄭重澄清表示，全案扣押金額並無短少，是清點時誤將500元面額計算成千元，報導內容與事實不符。

調查局指出，北機站偵辦此案期間，搜獲鉅額黃金及新台幣現鈔，均依法查扣。但在扣押物入庫時短差20萬6500元，經查是將500元券誤植為千元面額計算，以及鈔券數額登載筆誤所致。

調查局澄清，北機站在「天空之樹」豪宅查扣現金分為整捆與散鈔兩部分，在散鈔方面，有398張500元鈔計算成千元鈔，因此多算19萬9000元；另在入庫時，發現金額多出1萬500元。

此外，專案小組在豪宅查扣現金時，大批現金都是整捆包紮，因數量龐大來不及清點，所以先裝袋密封扣押，之後在入庫清點時，請來台銀用快速點鈔機清點，發現有一袋一綑10萬現金，短少20張，其他部分有多出1至2張，總計短少1萬8千元。此部分短少金額，早在查扣前就已存在，並非辦案人員搞丟或暗槓。

北機站查知金額短差後，台中地檢察說明緣由，並借詢陳昱瑄、「互道」宗教創辦人世宗確認及更正數額，兩人均無異議，扣案現金皆已順利入庫。本案搜索扣押過程均全程錄影存證，扣案現鈔封緘良好，保存在間成監控庫房、依規定檢覈。

調查局指出，金額誤載短差部分，政風室於駐區督察陳報後，已即時啟動行政調查。

2021年疫情期間，陳昱瑄向慈濟誆稱有管道採購BNT疫苗。李易儒利用父母創設的宗教團體攀附慈濟高層，謊稱曾替台積電、鴻海代購疫苗以騙取信任。慈濟信以為真，委託陳女的鈺達公司採購500萬劑疫苗，並支付高達3000萬美元（約新台幣10.6億元）報酬。

陳女取得鉅款後，夥同9家公司開立假發票，透過大額提領、人頭帳戶及購買黃金洗錢逃漏稅，因資金異常遭查辦。檢調搜索查扣158.8公斤黃金、9308萬現金、6間房產及2部豪車，總值逾10.8億元。李易儒潛逃香港遭通緝，陳女等17人被檢方依詐欺、洗錢等罪起訴。