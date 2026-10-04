假投資詐團「放長線釣大魚」 前金融業職員被騙2310萬

台北市1名曾在金控集團上班的王姓民眾，今年3月點擊「免費壽司餐券」網路廣告並加入LINE群組，每日簽到領取購物金、禮券等贈品，一步步踏入假投資詐騙陷阱，數月後遭詐2310萬元；刑事局警方發現，近期有詐團改以「放長線釣大魚」方式行騙，民眾不可不慎。

警方調查，王被「免費壽司餐券」吸引，加入群組後又配合每日簽到，領取購物金、禮券、保溫瓶及行動電源等贈品，逐步降低戒心。

詐團見時機成熟，開始推銷「企業醫療計畫」，以高額回饋、每月配息、合資訂單等，營造大型投資假象，盤點王的房產、現金、股票等資產，發現王現金不足，又引導他以自有住宅辦理增貸，並告知「投資款可改用黃金交付」，王便依指示購買約4.2公斤黃金交出，直到今年8月，詐團要求王再繳納約1390萬元「稅金」才可領回收益，見王無力籌款，詐團旋即失聯。

刑事局警方分析近期假投資詐騙案，發現詐團多採「放長線釣大魚」策略，以贈品、禮品當作利益取信被害人，時機成熟後再詐騙大筆財物，目前假投資詐騙被害歷程平均達4個月。

而王的個案中，詐團為應付銀行機構關懷提問，還預先替王準備好說詞，在王臨櫃提款時，拿出詐團準備的「工程估價單」及應對說詞，加上王曾任職金融業，與行員寒暄下無形中降低警覺，王順利提領120萬元巨款。

警方指出，現在不是銀行行員有關懷提問就安全，詐騙集團連銀行會問什麼、被害人怎麼答、文件要拿什麼，都事先排練；行員即使面對熟客、昔日同仁，更不能因熟悉而降低關懷強度，否則一份假文件、幾句熟悉寒暄，就可能成為詐騙集團突破金融防線的破口。

警方提醒，假投資詐騙往往歷時數月，有收到贈品、有群組、有契約、有收據，都不能證明投資真實；金融機構若發現客戶短期內辦理房屋增貸、大額提款或大量購買黃金，即使客戶熟悉金融流程、能提出完整文件，也應確認實際用途及最終流向，避免長期建立的「信任感」成為詐騙集團突破防線的工具。

民眾如有疑義，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或運用165打詐儀表板查詢相關案例；另可加入「165防騙宣導」LINE官方帳號，即可免費下載防詐宣導貼圖，隨時掌握最新詐騙手法與防詐資訊。

台北市1名曾在金控集團上班的王姓民眾，今年3月點擊「免費壽司餐券」網路廣告並加入LINE群組，每日簽到領取購物金、禮券等贈品，一步步踏入假投資詐騙陷阱，數月後遭詐2310萬元。圖／警方提供

台北市1名曾在金控集團上班的王姓民眾，今年3月點擊「免費壽司餐券」網路廣告並加入LINE群組，每日簽到領取購物金、禮券等贈品，一步步踏入假投資詐騙陷阱，數月後遭詐2310萬元。圖／警方提供

台北市1名曾在金控集團上班的王姓民眾，今年3月點擊「免費壽司餐券」網路廣告並加入LINE群組，每日簽到領取購物金、禮券等贈品，一步步踏入假投資詐騙陷阱，數月後遭詐2310萬元。圖／警方提供

台北市1名曾在金控集團上班的王姓民眾，今年3月點擊「免費壽司餐券」網路廣告並加入LINE群組，每日簽到領取購物金、禮券等贈品，一步步踏入假投資詐騙陷阱，數月後遭詐2310萬元。圖／警方提供