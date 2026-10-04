高雄宮廟公廁被當詐騙款「轉運站」 機警廟公撿到報警逮到車手

高雄一名少年車手接獲指示，前往拿取被害人被騙的45萬元現金後，竟將鉅款放在高雄九如四路鎮安宮公廁內，正巧被廟公拾獲並報警。當同夥前往取款時，才發現錢已被廟公撿走，少年見錢不翼而飛，折返追問廟方反而害自己露餡，被警方逮正著。

鼓山警分局指出，9月30日下午3時許。鎮安宮廟公在清理公廁時，發現角落放置一個裝滿現金的紙袋，廟公察覺事態有異，未貿然動用，隨即主動撥打電話向鼓山分局報案。

警方獲報後迅速派員趕赴現場，並調閱宮廟周邊監視器畫面。不料，員警調查期間，一名少年突然神色慌張地跑回現場，向廟公主張該紙袋為其所有。

員警懷疑少年是取款車手，當場將他扣留盤查，經過追問，少年才坦承自己是詐騙集團車手，該筆45萬元正是剛到手的詐欺款項，與車手頭約好放在廟裡公廁，對方會再派員來拿，豈料他剛放好就被廟公撿走，對方取款沒看到紙袋，他才折返回來確認，不料碰上員警被逮。

據了解，當時廟公見少年拿著紙袋進入公廁時起疑，等少年一走他便進去公廁，果然發現紙袋裡藏著現金，隨即馬上報警交給警方。

警方後續回溯少年足跡，確認該筆鉅款來自64歲的周姓婦人。周婦日前接獲典型的「假檢警」詐騙電話，對方以其帳戶涉嫌洗錢、需繳納保證金監管等老套話術，嚇得周婦失去判斷力，於30日上午前往銀行提領45萬現金，面交給該名少年。

周婦接獲警方通知時，才驚覺自己落入詐騙陷阱，對於血汗錢能失而復得，向警方及廟公表達萬分感謝。少年事後被依洗錢、詐欺等罪嫌，移送少年法院處理。

少年車手將45萬元現金放在紙袋中，結果被廟公拾獲讓自己落網。圖／讀者提供