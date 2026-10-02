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小額欠費詐騙頻傳 刑事局籲防信用卡盜刷

中央社／ 台北2日電

刑事局今天表示，詐騙集團近期以小額欠費等理由，如「停車費120元尚未繳納」誆騙民眾，統計1月至9月27日，類似詐騙案401件，總財損1764萬餘元，提醒民眾防範信用卡盜刷

刑事局指出，民眾收到「台端名下車輛停車費120元尚未繳納」的通知，看似只是小額欠費，背後卻可能是信用卡被盜刷的陷阱。

刑事局以新聞資料表示，統計1月1日至9月27日，假冒繳費、ETC或停車費等詐騙案共401件，總財損高達新台幣1764萬餘元。

警方近期更發現詐騙郵件冒用遠通電收名義，以「FETC停車交易紀錄」為主旨，聲稱有120元停車費未繳，要求當天要完成處理，再以「官方平台」超連結誘使民眾操作。

刑事局分析，詐騙集團以小額欠費、限時處理，就是要讓民眾來不及查證就點下連結。

警方指出，一名民眾日前收到假冒遠通電收的欠費通知，誤信後點擊訊息內連結，進入仿冒網站輸入信用卡資料及簡訊驗證碼。過程僅約9分鐘，信用卡就遭連續盜刷4筆，包含新台幣、英鎊、美元及日圓等不同幣別交易，折合共約15萬餘元。

被害人發現異常，立即向銀行掛失信用卡並報警。警方表示，被害人原以為只是處理一筆小額欠費，最終損失卻超過千倍。

刑事局指出，此類型詐騙就是「真假混搭」，詐騙集團最終目的就是取得民眾的信用卡號、安全碼及簡訊驗證碼，進行高額或境外盜刷。

刑事局表示，民眾收到停車費、ETC欠費或帳務異常通知，務必牢記不明連結別點、陌生網址勿進、信用卡資料及驗證碼不要給，如需查詢繳費，應至官網或撥客服電話查證。

警方提醒，如民眾已輸入信用卡資料或驗證碼，應立即聯繫發卡銀行停卡並保留紀錄，後續撥165或報警，也可加入「165防騙宣導」LINE官方帳號，掌握防詐騙資訊。

信用卡 盜刷 詐騙

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