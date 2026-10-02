投資古幣遭詐330萬元 女車手未與被害人和解遭判3年6月

通訊軟體LINE暱稱「柏昇」、「林發發」等身分年籍不詳之人成立詐欺集團，許姓女子加入並擔任面交車手，被警循線查獲。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財且使人交付之財物達新台幣100萬元罪，判處許女有期徒刑3年6月。

判決書指出，「柏昇」、「林發發」、「ai mi」、「蔡雅玲」、「陳海南」等人組成詐團，與許姓女車手約定每獲每單1千元報酬。許團今年6月利用社群軟體Threads，以暱稱「郭婉清」結識一名男網友談投資獲利，介紹「蔡雅玲」接洽男網友，佯稱投資古幣可獲利，但需面交交易保證金等語。

許女接受「柏昇」指示，到超商影印「免用統一發票收據」等證件，兩度到彰化縣向被害男網友收取現金150萬元、180萬元，許女得手後搭高鐵到板橋市，把款項轉交詐團其他成員以製造金流斷點。詐團食髓知味，要求繳交拍賣會保證金400萬元被男網友認為不合理，進而察覺是詐騙，報警逮捕許女。

彰化地院審酌，許女僅擔任詐團底層車手角色，兼衡犯後終能承犯行，然尚未與被害人達成和解的犯後態度、犯罪的動機等、所獲利益、前科素行，及被害人表示「若她未還錢，希望從重量刑。」等語，兼衡自陳教育程度、經濟及家庭生活等一切情狀，量處如主文所示之刑。