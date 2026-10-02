詐騙郵件冒用遠通電收名義，以「FETC停車交易紀錄」為主旨，聲稱有120元停車費未繳。圖：刑事局提供

「台端名下車輛停車費120元尚未繳納」看似只是小額欠費，背後卻可能是信用卡盜刷陷阱。刑事警察局統計，115年1月1日至9月27日止，假冒繳費、ETC或停車費等相關詐騙共401件，財損高達1764萬餘元。近期更發現詐騙郵件冒用遠通電收名義，以「FETC停車交易紀錄」為主旨，聲稱有120元停車費未繳，要求當日完成處理，再以「官方平台」超連結誘使民眾操作。小額欠費、限時處理，就是要讓民眾來不及查證就點下連結。

民眾誤信通知點擊連結，進入仿冒網站輸入信用卡資料及簡訊驗證碼。圖：刑事局提供

今年9月底中南部一名張姓民眾收到假冒遠通電收的欠費通知，誤信後點擊訊息內連結，進入仿冒網站輸入信用卡資料及簡訊驗證碼。僅約9分鐘，該信用卡即遭連續盜刷4筆，包含新台幣、英鎊、美元及日圓等不同幣別交易，折合約15萬4000元，被害人發現異常後立即掛失信用卡並向警方報案，原以為只是處理一筆小額欠費，最終損失卻超過千倍。

刑事局指出，此類詐騙最具迷惑性的手法就是「真假混搭」。近期假冒遠通郵件，信末甚至列出遠通電收真正的客服電話02-7716-1998，但寄件地址卻使用「@kpnmail.nl」等非官方網域，且郵件中的「官方平台」文字則直接設置超連結，引導民眾進入可疑網站。詐騙集團最終目的，就是取得信用卡號、安全碼及簡訊驗證碼，進行高額或境外盜刷。

刑事警察局提醒，收到停車費、ETC欠費或帳務異常通知時，務必牢記「不明連結不要點、陌生網址不要進、信用卡資料及驗證碼不要給」。如需查詢繳費情形，應自行至官方網站或撥打客服電話查證；如已輸入信用卡資料或驗證碼，應立即聯繫發卡銀行停卡，並保留相關紀錄，撥打165或向警方報案。另可加入「165防騙宣導」LINE官方帳號，免費下載防詐貼圖並掌握最新詐騙資訊。

本文章來自《桃園電子報》。原文：繳停車費120元變15萬！假欠費通知藏陷阱 記3招守住荷包