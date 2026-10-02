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詐欺新時代研討會閉幕 司法官學院院長：深化與英、澳、韓專業對話

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

司法官學院昨、今舉辦「面對詐欺新時代：刑事司法之演進與挑戰」國際研討會，邀請來自英國、澳洲及韓國的知名學者就「詐欺治理：政策、管制及預防」、「數位時代的詐欺查緝」以及「網路世界中的詐欺被害人」三大核心主題進行深入探討。

研討會第一場由英國樸茨茅斯大學 Mark Button 教授主講「跨國網路詐欺加劇之刑事司法對策」，剖析跨國網路詐欺對刑事司法的衝擊與多元治理架構；第二場由韓國警察大學徐準培副教授主講「數位時代的詐欺犯罪與警政對策」，分享韓國在數位打詐與執法對策上的前瞻經驗；第三場由澳洲昆士蘭科技大學Cassandra Cross教授主講「探究詐欺被害的真實樣貌」，深入拆解網路社交工程之心理機制與被害人權益保障。

研討會於法務部司法官學院大禮堂舉行，由法務部長鄭銘謙致詞，司法官學院院長吳巡龍、法務部政務次長黃謀信、法務部保護司副司長張紜瑋分別擔任各場次主持人。

吳巡龍閉幕致詞表示，研討會透過國際學者與國內學者專家、實務工作者的交流，不僅深化我國與英國、澳洲及韓國在詐欺犯罪防制領域的專業對話，也提供國內司法實務工作者掌握國際趨勢及借鏡各國經驗的重要平台。

研討會也邀集國立中正大學賴擁連教授、許華孚教授，中央警察大學許福生教授，國立台北大學黃蘭媖副教授兼所長，銘傳大學林書立助理教授，以及嘉義地方檢察署陳昱奉檢察官等國內學者專家擔任與談人。

司法官學院指出，活動現場除有司法官班第67期學員及遴選檢察官職前研習班第9期學員參與外，也吸引檢察官、律師及司法實務界人士共襄盛舉。

司法官學院說，期盼透過國際交流與專業對話，引進國際最新司法發展與制度經驗，拓展司法官的國際視野，並將交流成果融入司法教育，為我國司法人才培育注入國際觀點與新思維。

左起司法官學院犯罪防制研究中心鄭添成主任、司法官學院學務組蔡元仕組長、司法官學院董怡臻主任秘書、中央警察大學許福生教授、韓國警察大學徐準培副教授、法務部鄭銘謙部長、司法官學院吳巡龍院長、英國樸茨茅斯大學Mark Button教授、澳洲昆士蘭科技大學Cassandra Cross教授、國立中正大學賴擁連教授、銘傳大學林書立助理教授、司法官學院教務組長張惠菁。圖／司法官學院提供
左起司法官學院犯罪防制研究中心鄭添成主任、司法官學院學務組蔡元仕組長、司法官學院董怡臻主任秘書、中央警察大學許福生教授、韓國警察大學徐準培副教授、法務部鄭銘謙部長、司法官學院吳巡龍院長、英國樸茨茅斯大學Mark Button教授、澳洲昆士蘭科技大學Cassandra Cross教授、國立中正大學賴擁連教授、銘傳大學林書立助理教授、司法官學院教務組長張惠菁。圖／司法官學院提供

法務部黃謀信政務次長主持第二場次「數位時代的詐欺查緝」(左起嘉義地檢署陳昱奉檢察官、韓國警察大學徐準培副教授、法務部黃謀信政務次長、銘傳大學林書立助理教授)。圖／司法官學院提供
法務部黃謀信政務次長主持第二場次「數位時代的詐欺查緝」(左起嘉義地檢署陳昱奉檢察官、韓國警察大學徐準培副教授、法務部黃謀信政務次長、銘傳大學林書立助理教授)。圖／司法官學院提供

茶敘交流時間(左起加州州立大學陳君儀教授、法務部黃謀信政務次長、銘傳大學林書立助理教授、英國樸茨茅斯大學Mark Button教授、韓國警察大學徐準培副教授)。圖／司法官學院提供
茶敘交流時間(左起加州州立大學陳君儀教授、法務部黃謀信政務次長、銘傳大學林書立助理教授、英國樸茨茅斯大學Mark Button教授、韓國警察大學徐準培副教授)。圖／司法官學院提供

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