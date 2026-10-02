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金門防詐傳捷報！詐騙案下降13％ 警局抱回全國特優第1名
金門縣警察局防詐再傳捷報！內政部警政署最新公布「識詐2.0」第三期評比，金門縣警察局在全國丁組中脫穎而出，拿下「特優第1名」。今年截至9月，金門受理詐欺案件227件，較去年同期262件減少35件，下降約13％，防詐工作成效受到肯定。
縣警局長黃壬聰9月間在內政部警政署署務會報中，代表金門警察同仁從警政署長張榮興手中接下獎座。黃壬聰表示，這份榮耀不屬於個人，而是屬於長期深入鄰里、校園推動識詐宣導的第一線警察同仁，也感謝金門鄉親對警政工作的信任與配合。
從今年統計來看，金門詐欺案件已有下降趨勢，1月至9月共受理227件，比去年同期少35件，降幅約13％。警方表示，每一起案件的減少，都可能代表一個家庭避開財產損失，也顯示識詐、阻詐及打詐工作逐步深入民眾日常。
不過，詐騙手法持續翻新，其中又以「網路購物詐騙」最為突出。今年截至9月，金門共發生83件網購詐騙，財損超過新台幣1300萬元，成為目前發生件數最多的詐騙類型。
警方提醒，網購雖然方便，但若遇到價格明顯低於市場行情、要求私下交易、點擊不明連結，或要求透過非正常管道付款，都可能是詐騙警訊，民眾切勿因貪圖便宜而掉入陷阱。
縣警局呼籲，面對陌生網路訊息，應牢記「陌生連結不要點、不明訊息不要信、要求私下匯款要小心」等防詐原則；若對交易內容或對方身分存疑，可先撥打165反詐騙諮詢專線查證，不要因對方催促付款或祭出限時優惠，就急著匯款。
警方表示，防詐是一場長期戰役，未來將持續透過數據分析掌握詐騙趨勢，從「識詐」深化「阻詐」，再結合「打詐」，提升防詐工作的精準度與即時性，與金門鄉親共同守住辛苦累積的財產。
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